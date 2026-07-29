Inklusion auf dem Tennisplatz

Mit gerade einmal 16 Jahren setzt Levi Lauterbach ein Zeichen für gelebte Inklusion. Der Schüler der Rafa Nadal Academy auf Mallorca hat ONE COURT ins Leben gerufen- ein inklusives Tennisevent, das Menschen mit und ohne kognitiver Beeinträchtigung auf dem Tennisplatz zusammenbringt.

Am 16. August 2026 feiert ONE COURT seine Premiere beim Kölner HTC Blau-Weiß.

Expand Foto: Lauterbach Levi Lauterbach, Initiator von ONE COURT

„Ich wünsche mir, dass Menschen sich auf dem Tennisplatz einfach begegnen - ohneBerührungsängste und ohne Schubladen. Sport verbindet. Gensau das möchte ich mit ONECOURT zeigen.“ Levi Lauterbach.

Levi lebt heute mit seiner Familie auf Mallorca. Mit ONE COURT kehrt der Leistungstennisspieler für sein Herzensprojekt nach Köln zurück - die Stadt, in der er aufgewachsen ist. Sein Ziel ist es, Begegnungen zu schaffen und zu zeigen, dass Inklusion dort beginnt, wo Menschen selbstverständlich Zeit miteinander verbringen.

Levi ist vielen bereits als Co-Host des stark wachsenden Familien-Podcasts „Not That Deep - DerMutter-Sohn-Talk“ bekannt. Gemeinsam mit seiner Mutter Julia und seinem Bruder Mika erreicht ermit ehrlichen Gesprächen über Familie, Jugend und gesellschaftliche Themen eine großeCommunity und Millionen von Aufrufen auf Social Media.

Bei ONE COURT stehen nicht Leistung oder Wettbewerb im Mittelpunkt, sondern Gemeinschaft, gegenseitiger Respekt und die Freude am gemeinsamen Sport. Menschen mit und ohne kognitiver Beeinträchtigung spielen, trainieren und erleben einen Tag auf Augenhöhe.

Datum: Sonntag, 16. August 2026

Ort: Kölner HTC Blau-Weiß, Köln

Teilnahme: Kostenfrei

Vorkenntnisse: Die Veranstaltung richtet sich an Personen ab 16 Jahren. Erste Tenniserfahrung sollte vorhanden sein. Das Spiel mit grünen Bällen auf dem gesamten Tennisplatz sollte sicher möglich sein. Unabhängig vom Leistungsniveau steht jedoch der gemeinsame Spaß am Sport im Vordergrund.

Programm: Gemeinsames Tennisspielen, kleine Wettkämpfe, Teamspiele sowie viel Zeit für Austausch und gemeinsames Erleben.

Kontakt: levi@lmv-consulting.com

Tel: 0160 / 93317992