INTERMOT zu Gast auf dem Hockenheimring

Vom 25. bis 27. September 2026 zieht die INTERMOT für ein Wochenende an den Hockenheimring. Beim EURO MOTO Wochenende treffen hier die künftigen INTERMOT Brand Ambassadors auf ihre Fans und die Motorradbranche. Auch verschiedene Medien werden vor Ort sein.

Ein besonderes Highlight ist die INTERMOT CREATOR LOUNGE am Streckenrand. Wer hier reinschnuppert, hört im Eins-zu-Eins-Kontakt, was die Szene gerade umtreibt und welche Entwicklungen den Markt wirklich bewegen.

Die Creator schauen für euch hinter die Kulissen des Rennsports, fragen nach und bringen ihre eigene Sicht auf die Motorradwelt mit.

Beim Summit übernehmen sie offiziell ihre Rolle als Markenbotschafter der INTERMOT 2027. In den nächsten Monaten tragen sie die Messe zu euch in die Community.

Ihre und unsere Kameras laufen natürlich mit. Was am Ring aufgenommen wird, füttert zum Auftakt der INTERMOT Road to 2027 eure Feeds und begleitet uns bis in den Februar nach Köln. So bekommt das neue Leitmotto früh ein Gesicht. Oder besser: viele.

Die ganze Motorradwelt an einem Ort.

Der Hockenheimring ist nur der Auftakt. Auf intermot.de könnt ihr schon jetzt nachsehen, was für Februar geplant ist. Sobald weitere Aktionen feststehen, findet ihr sie dort.

INTERMOT 2027 entdecken

Save the Date und sichert euch die Pole Position: Am 20. November 2026 öffnet der Ticket-Shop.