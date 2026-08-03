Internationaler Tag des Bieres am 7. August

Der Internationale Tag des Bieres am 7. August steht weltweit für die Vielfalt der Braukultur. Für den Kölner Brauerei-Verband ist er zugleich Anlass, auf eine Besonderheit hinzuweisen: Kaum ein Bierstil verbindet regionale Herkunft und internationale Bedeutung so eindrucksvoll wie Kölsch. Das Original kommt ausschließlich aus Köln und der Region. Gleichzeitig dient der Bierstil Brauereien auf allen Kontinenten als Inspiration.

Dass Kölsch weltweit nachgebraut wird, ist für die Kölner Brauereien vor allem eines: ein Ritterschlag. Denn nur Bierstile, die international geschätzt werden, finden weltweit Nachahmer. Ähnlich erging es bereits im 19. Jahrhundert dem Pils, das 1842 im böhmischen Pilsen erfunden wurde und sich anschließend zum erfolgreichsten Bierstil der Welt entwickelte. Heute gehört auch Kölsch zu den Bierstilen, die weit über ihre Heimat hinaus Maßstäbe setzen.

„Kölsch steht wie kaum ein anderes Bier für seine Herkunft. Es ist untrennbar mit Köln verbunden und Ausdruck unserer Braukultur, unserer Geschichte und unserer Lebensart“, sagt Christian Kerner, Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbandes. „Dass Brauereien auf der ganzen Welt den Braustil aufgreifen und sich vom Kölner Original inspirieren lassen, ist eine besondere Anerkennung für die jahrhundertealte Brautradition unserer Stadt“, sagt Christian Kerner, Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbandes.

Als geschützte geografische Angabe (g.g.A.) genießt Kölsch innerhalb der Europäischen Union einen besonderen Schutz. Nur Brauereien aus Köln dürfen ihr Bier als Kölsch bezeichnen. Grundlage dafür sind die Kölsch-Konvention von 1986 sowie der europäische Herkunftsschutz. Lediglich zwei Brauereien außerhalb des Stadtgebiets – Zunft Kölsch in Wiehl und Bischoff Kölsch in Brühl – genießen aufgrund ihrer Beteiligung an der Kölsch-Konvention Bestandsschutz.

Außerhalb der Europäischen Union gelten diese Herkunftsregeln jedoch nicht. Dort entstehen seit vielen Jahren Kölsch-Style-Biere, die sich bewusst am Kölner Original orientieren. Beispiele sind das brasilianische Eisenbahner Kölsch aus Blumenau, das australische Kick Arse Kolsch, Kölsch Argentina und zahlreiche Craft-Biere aus den USA, Kanada und Japan. Auf allen Kontinenten interpretieren Brauer den obergärigen Bierstil auf ihre eigene Weise. Viele dieser Biere gehören längst zum festen Sortiment ihrer Brauereien.

Wie selbstverständlich Kölsch inzwischen zur internationalen Craftbier-Szene gehört, beschreibt auch Ryan Pachmayer vom renommierten US-Fachmagazin Craft Beer & Brewing. In seinem Beitrag „Brewing Traditions: Where Kölsch Night Is Every Night“ schreibt er: „Kölsch-style ale is an American craft mainstay.“ Gleichzeitig beobachtet Rayn Pachmayer, dass sich sogenannte „Kölsch Nights“ wachsender Beliebtheit erfreuen. Dabei übernehmen Brauereien und Bars nicht nur den Bierstil, sondern auch Elemente der Kölner Brauhauskultur, das heißt vom Ausschank in der Kölschstange bis zum traditionellen Service durch den Köbes.

Diese internationale Anerkennung zeigt sich auch bei den wichtigsten Bierwettbewerben der Welt. Sowohl der World Beer Cup als auch das Great American Beer Festival führen eigene Kategorien für German-Style Kölsch. Zudem ist Kölsch in den weltweit anerkannten Stilrichtlinien des Beer Judge Certification Program (BJCP) als eigenständiger Bierstil definiert.

Für den Kölner Brauerei-Verband geht die Bedeutung von Kölsch jedoch weit über den Bierstil hinaus. Kölsch steht nicht nur für ein helles, obergäriges, feinherbes und besonders süffiges Bier. Es steht ebenso für eine einzigartige Kultur, die nur in Köln zu Hause ist: Brauhäuser, Köbesse, Kölschstangen, den Kranz und eine Gastlichkeit, die seit Generationen gepflegt wird und Besucher aus aller Welt begeistert.

„Ein Kölsch-Style-Bier kann die Charakteristik unseres Bierstils hervorragend interpretieren. Das Original bleibt jedoch untrennbar mit Köln verbunden. Denn Kölsch ist mehr als ein Bier, es ist gelebte Brauhauskultur. Diese besondere Verbindung aus Herkunft, Handwerk und Lebensgefühl gibt es nur in Köln“, betont Christian Kerner.

Der Internationale Tag des Bieres erinnert jedes Jahr daran, wie vielfältig die Braukultur weltweit ist. Für den Kölner Brauerei-Verband ist er zugleich ein Bekenntnis zur eigenen Herkunft. Denn eines gilt überall auf der Welt: It's only a real Kölsch if it comes from Cologne.