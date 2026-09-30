Jeck im Sunnesching kommt 2027 erstmals nach Koblenz

Jeck im Sunnesching feiert 2027 Premiere in Koblenz: Am Samstag, 4. September 2027, bringt das jecke kölsche Sommerfestival von 10:30 bis 19:00 Uhr erstmals das unverwechselbare Sunnesching-Gefühl an das Deutsche Eck. Damit findet zugleich das erste eigenständige Jeck im Sunnesching Festival in Rheinland-Pfalz statt.

Der Vorverkauf beginnt am heutigen Mittwoch, 30. September 2026, um 11:00 Uhr. Tickets sind ab diesem Zeitpunkt unter www.jeckimsunnesching.de erhältlich.

„Mit Koblenz schlagen wir ein weiteres Kapitel für Jeck im Sunnesching auf“, sagt Veranstalter Jochen Gasser. „Das Deutsche Eck ist eine außergewöhnliche Kulisse und der perfekte Ort, um kölsche Musik und das Sunnesching-Gefühl erstmals mit einem eigenen Festival nach Rheinland-Pfalz zu bringen.“

Mit dem Deutschen Eck erhält Jeck im Sunnesching einen außergewöhnlichen neuen Veranstaltungsort. Die überregional bekannte Kulisse am Zusammenfluss von Rhein und Mosel bietet den passenden Rahmen, um kölsche Musik, sommerliche Lebensfreude und das besondere Gemeinschaftsgefühl des Festivals in eine neue Region zu tragen.

Das Festival findet im Rahmen des Kaiserfestivals 2027 statt und wird gemeinsam mit Jens Becker und seinem Team von der Neuwied Musik GmbH veranstaltet. Die Zusammenarbeit verbindet die langjährige Festivalerfahrung vor Ort mit einem der erfolgreichsten kölschen Sommerformate.

Die Jecke dürfen sich auf ein hochkarätiges kölsches Musikprogramm am Deutschen Eck freuen. Welche Künstlerinnen und Künstler bei der Premiere in Koblenz auf der Bühne stehen werden, wird voraussichtlich Mitte Oktober bekannt gegeben.

Fünf Festivals im Jahr 2027

Die Premiere in Koblenz ist Teil der konsequenten Weiterentwicklung von Jeck im Sunnesching. Im Jahr 2027 umfasst das Format insgesamt fünf Festivalveranstaltungen: Jeck im Sunnesching Münster (5. Juni 2027), Jeck im Sunnesching am Tanzbrunnen in Köln (19. Juni 2027), Jeck im Sunnesching för Pänz (20. Juni 2027), Jeck im Sunnesching in Hückelhoven (26. Juni 2027) sowie die Premiere in Koblenz (4. September 2027).

Auch über die klassischen Festivalveranstaltungen hinaus wächst die Sunnesching-Welt weiter. Den Abschluss der Saison 2027 bildet der Jeckliner im Sunnesching, die jecke Kreuzfahrt vom 24. bis 28. September 2027. Der erfolgreiche Verkaufsstart unterstreicht die große Nachfrage: Bereits innerhalb der ersten Tage wurde ein großer Teil der verfügbaren Kabinen gebucht.

Veranstaltung auf einen Blick