Jeck im Sunnesching und JECK EN DE CITY kooperieren

Jeck im Sunnesching und JECK EN DE CITY bündeln ihre Kräfte. Aus der erfolgreichen Veranstaltung am Niederrhein entsteht mit „Jeck im Sunnesching – Das Festival am Niederrhein“ ein neues gemeinsames Format. Premiere ist am Samstag, 26. Juni 2027, auf der Freifläche Zum Alten Schacht in Hückelhoven.

JECK EN DE CITY hat sich seit 2023 zu einer festen Größe in der Region entwickelt und zahlreiche Menschen mit kölscher Musik und Lebensfreude begeistert. Gemeinsam mit Jeck im Sunnesching soll diese Erfolgsgeschichte nun fortgeführt und weiterentwickelt werden. Mitveranstalter sind weiterhin Raphael Meyersieck, Michael Frentzen und Projektleiterin Lisa Rombach, die das Format von Beginn an geprägt haben.

Ziel der Kooperation ist es, die gewachsene Identität und regionale Verwurzelung von JECK EN DE CITY mit der Strahlkraft von Jeck im Sunnesching zu verbinden, um die Erfahrung beider Marken optimal einzubringen.

„JECK EN DE CITY hat in den vergangenen Jahren mit viel Leidenschaft und Engagement eine starke Basis am Niederrhein geschaffen“, sagt Jochen Gasser, Veranstalter von Jeck im Sunnesching. „Gemeinsam mit Raphael, Michael, Lisa und ihrem gesamten Team möchten wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben.“

Auch Raphael Meyersieck sieht in der Zusammenarbeit den nächsten logischen Schritt: „Mit Jeck im Sunnesching gewinnen wir einen starken Partner, mit dem wir das Festival gemeinsam weiterentwickeln können. Ich freue mich darauf, die bisherige Geschichte fortzuführen und das Format zusammen mit allen Beteiligten auf die nächste Stufe zu heben.“

Am Samstag, 26. Juni 2027, verwandelt sich die Freifläche Zum Alten Schacht in Hückelhoven wieder in eine große Open-Air-Bühne. Für kölsche Musik, ausgelassene Stimmung und ein sommerliches Festival wird gesorgt sein.

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 18. Juni 2026. Tickets und weitere Infos gibt es unter www.jeckimsunnesching.de