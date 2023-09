Kasalla-Sänger Bastian Campmann spricht Kölner Märchen

Das Erfolgsbuch schreibt weiter (regionale) Geschichte: „Das Kölner Märchenbuch“ erzählt 20 der schönsten Sagen und Legenden aus Köln erstmalig neu für Kinder. In diesem Jahr ist der Bestseller bereits in seine 9. Auflage gestartet. Die wundervollen Märchen lehnen sich an bekannte und weniger bekannte Sagen und Legenden an der Stadt an. Sie sind fantasie- und liebevoll kindgerecht umgeschrieben, ohne die Überlieferungen inhaltlich und historisch zu verfälschen.

Ab sofort gibt’s die Kölner Märchen auch „auf die Ohren“. Denn sie sind als Hörbuch erschienen – gesprochen von „Kasalla“-Frontsänger Bastian Campmann. Bei der Premierenlesung im Kasino der KG Treuer Husar Blau-Gelb am Samstag, 9. September, stellten Bastian Campmann und der Marzellen Verlag das Hörbuch offiziell vor.

tewes

Mit seiner markanten Stimme haucht der Musiker den vielen wunderbaren Märchenfiguren neues Leben ein. Und so sind die liebreizende Richmodis, die wunderschöne Prinzessin Ursula, die fleißigen Heinzelmännchen und ihr Heinzelkönig, der pfiffige Dombaumeister Gerhard, der ruchlose Teufel, zwei lustige Karnevalsgespenster und viele andere bezaubernde Figuren ab sofort nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören.

Nach jedem einzelnen Märchen liest Bastian Campmann eine kurze Passage, in der Informationen zum Hintergrund des jeweiligen Märchens sowie zu den Originalschau-plätzen der Geschichte enthalten sind.

Schon in den Buchausgaben befand sich hinter jedem Märchen ein kleiner Kasten mit den entsprechenden Informationen. Dabei lernen Kinder viel über ihre Stadt, ihre Geschichte und Traditionen sowie das kölsche Kulturgut.

.Hörbuch-Daten: Doppel-Audio-CD Laufzeit: ca. 155 min. Preis: 14,95 € ISBN978-3-937795-80-5 (Erhältlich auch auf allen Streaming-Plattformen.)

