Mit der Kölner Museumsnacht kehrt am 07. November 2026 eine der bedeutendsten Kulturveranstaltungen Kölns mit einem neuen Konzept zurück. Nachdem bereits im Mai die Rückkehr der traditionsreichen Veranstaltung in 2026 bekanntgegeben wurde, stellen die Veranstalter nun zentrale Bestandteile des neuen Konzepts vor und laden gleichzeitig Künstler*innen und Kulturschaffende dazu ein, die Museumsnacht aktiv mitzugestalten.

Im Mittelpunkt der Kölner Museumsnacht 2026 stehen die Museen selbst. Sie bilden das Herzstück der Veranstaltung und öffnen ihre Türen in dieser Nacht von 18 bis 01 Uhr mit individuell kuratierten Programmen – jeweils bestehend z. B. aus Ausstellungen, Führungen, Konzerten, Performances, Lesungen oder Workshops.

Mit dabei sind elf renommierte Museen: das Museum Ludwig, das Museum Schnütgen, das Rautenstrauch-Joest-Museum, das Römisch-Germanische Museum, das Museum für Angewandte Kunst, das NS-Dokumentationszentrum, das Museum für Ostasiatische Kunst, das Kölnische Stadtmuseum, das Schokoladenmuseum Köln, das Deutsche Sport & Olympia Museum sowie das Kollwitz Museum. Zudem wird die ART COLOGNE als „Museum auf Zeit“ Teil der Kölner Museumsnacht 2026.

Gleichzeitig wird zwischen diesen Museen eine neue kulturelle Ebene entstehen: Denn die Kölner Museumsnacht 2026 macht die Wege zwischen den Museen zu einem Teil des Erlebnisses. Geplant sind 15-25 temporäre Pop-up-Locations in außergewöhnlichen Stadträumen – beispielsweise in Unterführungen, an KVB-Haltestellen, in Parkhäusern oder auf bislang kulturell ungenutzten Flächen. Sie schaffen Raum für Kunst, Musik, Performance und Begegnung und verbinden die Museen zu einem gemeinsamen Kulturfestival mitten in der Kölner Innenstadt und rund um die Via Culturalis.

Ziel der Kölner Museumsnacht 2026 ist es, die besondere Qualität und gesellschaftliche Bedeutung der Kölner Museen für eine Nacht in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Die Museen sind deswegen mehr denn je die kulturellen Leuchttürme der Veranstaltung. Gleichzeitig wird die Innenstadt durch außergewöhnliche Pop-up-Locations selbst zum Erlebnisraum und bietet insbesondere der Kunstund Kulturszene eine Bühne.

Open Call: Köln gestaltet seine Museumsnacht

Mit der Veröffentlichung des Konzepts startet gleichzeitig ein Open Call. Gesucht werden Künstler*innen aller Sparten, Kollektive, Initiativen, Ensembles sowie Kulturschaffende, die eigene Ideen für die Museumsnacht entwickeln möchten. Der Open Call richtet sich dabei bewusst sowohl an etablierte Künstler*innen als auch an Nachwuchstalente, freie Initiativen und interdisziplinäre Kollektive.

Ob Installation, Performance, Musik, Tanz, Literatur, Theater, Medienkunst oder interdisziplinäre Formate – gesucht werden Projekte, die Köln für eine Nacht in einen offenen Kulturraum verwandeln. Die eingereichten Ideen können sowohl in den geplanten Pop-up-Locations umgesetzt werden als auch – in Abstimmung mit den jeweiligen Häusern – Bestandteil des Museumsprogramms werden.

Damit versteht sich die Kölner Museumsnacht nicht nur als Veranstaltung, sondern als Plattform für die Vielfalt der Kölner Kulturszene und als Einladung, gemeinsam ein neues Kapitel dieser traditionsreichen Veranstaltung zu schreiben.

Tickets ab sofort erhältlich

Tickets sind ab sofort unter www.koelner-museumsnacht.de erhältlich. Der reguläre Ticketpreis beträgt 20 Euro zzgl. Gebühren, ermäßigte Tickets kosten 10 Euro zzgl. Gebühren. Informationen zu den Ermäßigungsberechtigungen sowie zu kostenfreien Tickets (für Kinder bis einschl. 13 Jahre sowie Begleitpersonen von Besucher*innen mit Behinderung) sind auf der Website abrufbar.

Die Pop-up-Locations, Partner*innen sowie das vollständige Rahmenprogramm werden in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive veröffentlicht.

Zitate der teilnehmenden Museen

„Wir freuen uns, dass die ART COLOGNE als 12. Museum Teil der KÖLNER MUSEUMSNACHT ist” Daniel Hug, Direktor der ART COLOGNE

„Das Museum Schnütgen – Kunst des Mittelalters verwandelt sich zur Kölner Museumsnacht in einen atmosphärischen Club. Seid dabei!” Kim Mildebrath, Sprecherin des Museum Schnütgen

„Die Kölner Museumsnacht 2026 bietet die Chance, das NS-DOK und andere Orte noch einmal ganz neu zu erleben.“ Dr. Henning Borggräfe, Direktor NS Dokumentationszentrum

„Neugier ist die beste Art die Welt zu entdecken. Zur Kölner Museumsnacht wird das RautenstrauchJoest-Museum zum Treffpunkt für neue Perspektiven - mit einem tollen Programm, Musik, Drinks und guten Gesprächen.” Anne Fischer, Geschäftsführende Direktorin Rautenstrauch-Joest-Museum

„Entdeckt Kölns andere Seite – mit Kunst aus Ostasien, bei Ambient-Klängen am Aachener Weiher.” Dr. Shao-Lan Hertel, Wissenschaftliche Direktorin Museum für Ostasiatische Kunst

„Das Deutsche Sport & Olympia Museum steht für Bewegung und Begegnung. In unserem Haus werden wieder viele Mitmachangebote auf alle Sportfans und Interessierten warten.“ Dr. Andreas Höfer, Direktor Deutsches Sport & Olympia Museum

„Endlich! Die Museumsnacht und das Kollwitz Museum Köln sind zurück. Wir freuen uns auf Euch am 7. November – herzlich willkommen!“ Katharina Koselleck, Direktorin Kollwitz Museum Köln

“Wir im Schokoladenmuseum freuen uns auf die Kölner Museumsnacht 2026 mit neuem Konzept, weil sie frischen Wind und kreative Impulse bringt.” Klaus H. Schopen, Marketing Schokoladenmuseum

“Das MAKK steht für Vielfalt in Kunst, Design und Gesellschaft.” Dr. Petra Hesse, Direktorin des MAKK

„Wir verstehen das Museum als sozialen Ort. Wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungen in der Museumsnacht.“ Dr. Yilmaz Dziewior, Direktor Museum Ludwig

„Die Museumsnacht zeigt, wie lebendig Kultur in Köln ist. Das Kölnische Stadtmuseum und das entstehende Kulturquartier Via Culturalis laden dazu ein, Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stadt an einem Abend zu entdecken. Bunt, kurzweilig und vielfältig“ Christina Kreuzberg, Stellvertretende Direktorin Kölnisches Stadtmuseum

Zitate der KooperationspartnerInnen:

„Die Kölner Museumsnacht ist ein sehr lebendiges Kulturformat und steht damit beispielhaft für die Kreativität unserer Stadt.” Annett Polster, Geschäftsführerin Stadtmarketing Köln e.V.

„Die Kölner Museumsnacht steht für die kulturelle Vielfalt Kölns. Lebendig, nahbar und mitten in der Stadt.“ Stephanie Kleine Klausing, Geschäftsführerin KölnTourismus GmbH

Zitate der Veranstalter

„Die zwölf Museen sind die Leuchttürme und Highlights der Kölner Museumsnacht. Diese besonderen Orte werden wir mit Musik, Performances, Workshops, Führungen, Lesungen und vielen weiteren Formaten in dieser Nacht noch einmal auf besondere Weise zum Strahlen bringen. Gleichzeitig möchten wir aber auch die Stadt selbst zum Erlebnis machen und Kölns Kunst- und Kulturszene aktiv einbinden. Die zusätzlich geplanten Pop-up-Locations in der Innenstadt schaffen dafür einen spannenden urbanen Raum.“ Sebastian Lange, Veranstalter der Kölner Museumsnacht

„Kunst lebt vom Entdecken. Die Kölner Museumsnacht lädt dazu ein, Bekanntes neu zu erleben und sich auf Unerwartetes einzulassen. Gemeinsam mit den Museen sowie Künstlerinnen und Künstlern gestalten wir eine Nacht voller Begegnungen, Inspiration und kultureller Entdeckungen.“ Ben Hammer, Kunst- und Kulturmanager der Kölner Museumsnacht