Manchmal nehme ich mir meine Lieblings-Gibson-Gitarre und mache es mir im Wohnzimmer gemütlich, wenn die Familie mal ausgeflogen ist. Richtig Ruhe habe ich selten zu Hause. Aber wenn es diese Momente mal gibt, genieße ich sie. Dann klimper ich vor mich hin und meist dauert es nicht lange, bis die Muse mich küsst und ein neuer Song angeflogen kommt. Das ist immer wieder eine ganz besondere Magie!

× Erweitern Foto: Susanne Galle

So war es auch vor ein paar Wochen, als ich eher ungeplant unsere neue Weihnachtssingle schrieb. Geplant und fertig im Kasten war eigentlich längst ein anderer Song für diesen Zweck. Aber manchmal kommt es eben anders.

Auf unserer Tour an den Starnberger See und nach München hat mir mein Bühnenpartner Dennis anhand von „Wild Horses“ der Stones ein paar Akkorde und Licks im sogenannten „Open G“-Tuning auf der Gitarre gezeigt. Das ist eine spezielle, offene Stimmung der Gitarre, die ein ganz neues Soundfenster aufmacht. Und irgendwie hat mich dieser Sound seitdem extrem angefixt, sodass ich eine meiner Gibsons permanent entsprechend umgestimmt im Wohnzimmer stehen habe.

Als ich mir also an diesem Tag das Instrument nahm, kam wie aus dem Nichts dieses Fingerpicking-Muster samt Akkordfolge angeflogen.

Und wie so oft ging dann alles ganz schnell. Ich mache mir selten im Vorfeld Gedanken darüber, worüber ich schreiben will. Schon gar keinen Plan oder so. Ich lasse einfach raus, was mich offensichtlich gerade bewegt, was raus muss oder was aufgeschrieben werden will.

In diesem Fall waren es wohl eher Gedanken, die nicht ganz so positiv und hoffnungsvoll um die Ecke kamen. Immer wieder komme ich in Situationen, in denen ich meinem inzwischen zehnjährigen Sohn erklären soll, was hier gerade so auf der Welt abgeht. Kriege, Krisen, KI-Ängste, Arbeitslosigkeit, Respektverlust, eine wackelnde Demokratie, Freiheit in Gefahr, Ängste auf verschiedensten Ebenen – die Liste wird gefühlt immer länger. Und all diese Themen beschäftigen eben auch unsere Kinder mehr und mehr.

Tja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal fehlen mir da selbst die Worte und Antworten.

Und immer häufiger die Hoffnung.

Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Ich war selbst erstaunt, als ich den in einem Rutsch runtergeschriebenen Text las. Beim Schreiben denke und lese ich nicht, das kommt meist danach. Und mit etwas Glück kommt dann wiederum noch etwas später der Moment, in dem ich schließlich auch wirklich verstehe, was ich notiert habe.

Bei all den trüben Gedanken in diesem Song steckt für mich der Kern der Aussage in der letzten Strophe, in der ich meinem Sohn mit auf den Weg gebe: „Bliev immer joot jesinnt, un stets em Hätze jeck“. Denn das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die wir haben, durch diese Zeiten zu kommen. Oder?

„Em Hätze jeck“ – diese Message tragen inzwischen immer mehr Menschen in die Welt. Auch auf den Shirts und Caps, die ich eigens dafür gestaltet habe. Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ich das Motiv irgendwo im Publikum entdecke. Denn für mich steckt in diesen drei kleinen Worten so viel mehr als nur ein kölscher Spruch.

Jedenfalls war der Song fertig und mir war klar, dass so ein nachdenklicher Text eigentlich kein klassisches Weihnachtslied werden kann. Deshalb habe ich die Nummer konsequenterweise dann auch so genannt: „Kei Weihnachtsleed“.

Am Sonntag bei der „Janz besinnlich“-Premiere in Erftstadt werden wir die Nummer zum allerersten Mal live spielen. Ich bin gespannt, wie sie ankommen wird. Und dann geht’s weiter mit der Tour, die uns in diesem Jahr auch nach Bergisch Gladbach, Bonn, Euskirchen, Elsdorf, Geilenkirchen, Kölle, Hürth und Leverkusen bringen wird.

Es gibt für alle Abende noch Karten – kommt gerne auch spontan vorbei! Wir freuen uns auf euch! Und „Kei Weihnachtsleed“ könnt ihr natürlich schon jetzt beim Streaminganbieter eures Vertrauens im digitalen Plattenregal hören.

Einen guten Start in eine glitzernde Adventszeit wünscht

üre Björn