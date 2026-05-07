Schallplattenfans im Rheinland haben bei der Leverkusener Schallplattenbörse ein letztes Mal vor der langen Sommerpause Gelegenheit, sich mit Tonträgern einzudecken. Im Forum bieten rund 50 Aussteller ein großes Angebot verschiedenster Stilrichtungen. Ob Rap, Rock, Pop, Heavy Metal, House, Funk, Soul, Schlager oder Rock ’n’ Roll der 50er-Jahre, ob Vinyl oder CD: Das Sortiment reicht von Klassikern bis zu günstigen Fundstücken.

INFO Sonntag, 7. Juni (11–16 Uhr) Leverkusener Schallplattenbörse im Forum am Büchelter Hof 9, Eintritt 5 € (Familienkarte 10 €), Kinder bis 12 Jahre frei, www.schallplatten-boersen.de