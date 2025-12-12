Mühlen Kölsch ersetzt das bisherige Sixpack durch ein neues 4-Pack. Unter dem Namen „Mühlen Handtasche“ ist das Gebinde ab sofort im Handel erhältlich. Das neue 4-Pack enthält vier 0,33-l-ikonische Gourmetflaschen. Diese stehen für Individualität und Premiumqualität, denn Mühlen Kölsch ist die einzige Kölsch-Marke, die dieses charakteristische Flaschendesign einsetzt, das viele Kunden schätzen und liebgewonnen haben. Die handliche Verpackung ist leicht zu transportieren und bietet sich ideal für private Momente in kleinen Runden oder als Geschenk für Bierliebhaber an. Das 4-Pack wird im umweltfreundlichen Mehrwegsystem angeboten. „Mit der neuen Mühlen Handtasche reagieren wir auf veränderte Konsumgewohnheiten und schaffen einen modernen, nachhaltigen und zugleich idealen Begleiter für Genussmomente“, sagt Johannes Hemme, Produktmanager von Mühlen Kölsch. „Mühlen steht nicht nur für einen individuellen Geschmack, sondern auch für eine klare Haltung.“ Mühlen ist eine echte Spezialität mit Charakter. Das Kölsch ist bekannt für seinen kräftigen, malzigen und unverwechselbar vollmundigen Geschmack, der seit Generationen begeistert.