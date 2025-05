Nachhaltig Reisen

Valencia, Toronto, Stockholm – Too Good To Go macht Reisen nachhaltig und kulinarisch erlebbar. Die App zur Lebensmittelrettung ist weltweit in 19 Ländern verfügbar – so können auch im Urlaub lokale Köstlichkeiten vor der Tonne bewahrt werden. Und das Beste: man entdeckt nicht nur landestypische Highlights und wird aktiv für den Umweltschutz, sondern spart dabei auch noch Geld.

Ob Käse aus dem ältesten Käseladen Brügges, Lebensmittel von Harrods in London oder die originalen Pasteis de Belem in Lissabon: Too Good To Go vernetzt in der gleichnamigen App über 175.000 Restaurants, Cafés, Supermärkte, Hotels und weitere Anbieter in mittlerweile 19 Ländern mit Nutzerinnen und Nutzern.

Eine unkomplizierte und nachhaltige Möglichkeit, unterwegs erschwingliche, lokale Spezialitäten zu entdecken. Beim Surfurlaub auf Fuerteventura oder während des kulturellen Städtetrips nach London – mit Too Good To Go kann man nahezu überall teilnehmende Anbieter finden, die köstliche Überraschungstüten voller landestypischer Leckerbissen anbieten, anstatt diese nach Ladenschluss entsorgen zu müssen.

Von Lissabon bis Wien – die gewünschte Stadt kann mit wenigen Klicks im eigenen Profil der App ausgewählt werden. Hier ein kleiner Vorgeschmack teilnehmender Partnerbetriebe: