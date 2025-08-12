Neue Limited Editions

Dampfende Gullydeckel. Neonlicht auf nassem Asphalt. Und irgendwo da unten: vier Schildkröten, die unsere Kindheit geprägt haben. Vor über 40 Jahren eroberten die Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) die Herzen einer ganzen Generation. Für all diese Kidults holt yfood mit Nickelodeon genau dieses Feeling zurück – ein Schluck Kindheit in einer Welt, die manchmal zu ernst ist. Die yfood x Teenage Mutant Ninja Turtles Limited Editions lassen Nostalgiker-Herzen höherschlagen – vier exklusive Sorten, inspiriert von den beliebtesten Schildkröten der Popkultur. Für alle, die das Gefühl von damals nicht nur spüren, sondern schmecken wollen. Ab 12. August online, ab KW 34 flächendeckend im Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Nostalgie, die man schmecken kann

Im September feiern die Turtles ihr Bildschirm-Comeback mit Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles auf Nickelodeon und Paramount+. Der europäische Smart Food Marktführer liefert zum Comeback das, was bleibt: den Geschmack dieser Ära. Nicht als plattes Retro, sondern als echtes Revival für Seele und Geschmacksnerven. Eine limitierte Edition, die den Geist einer ganzen Generation feiert und Turtles sowie Smart Food Fans gleichermaßen begeistert.

„Manche Charaktere verlieren nie an Relevanz – sie bleiben einfach hängen. Genau dieses Gefühl bringen wir mit den yfood x Teenage Mutant Ninja Turtles Limited Editions zurück: ein Stück Popkultur, das Generationen verbindet. Nicht um kindlich zu sein, sondern um das Vertraute zu feiern – mit ikonischem Design, einzigartigen Geschmacksrichtungen und echtem Sammelwert. Für alle, die das Kind in sich nicht verloren haben. Nostalgie zum Trinken.“ - Marco Raab, Chief Marketing Officer bei yfood.

Vier Helden – vier Sorten – ein Ziel: Hunger besiegen. Erinnerungen wecken

Sie waren anders. Laut. Unangepasst. Und doch haben sie uns gezeigt, was es heißt, zusammenzuhalten. Die Turtles waren nie glatt, nie perfekt. Aber sie waren da, wenn man sie brauchte – genau wie yfood heute. Jede Trinkmahlzeit eine Hommage an die ikonischen Brüder:

Leonardo – Waffle & Cream: taktisch, smooth, waffelzart – für Macher mit Haltung

taktisch, smooth, waffelzart – für Macher mit Haltung Raphael – Granatapfel-Guarana: rebellisch, fruchtig, kräftig – für alle, die nie leise waren

rebellisch, fruchtig, kräftig – für alle, die nie leise waren Donatello – Fudge Brownie: smart, karamellig, schokoladig – für die, die immer weiterdenken

smart, karamellig, schokoladig – für die, die immer weiterdenken Michelangelo – Zitronenkuchen: frech, zitronig, süß – für die Herzen auf zwei Beinen

yfood begleitet den Launch mit einer umfangreichen Kampagne, darunter ein actionreiches Teaser-Video mit Nostalgie-Garantie, großflächige DOOH-Werbung, Influencer-Kooperationen unter anderem mit MontanaBlack, Fritz Meinecke sowie ein Special-Auftritt auf der Gamescom 2025 am Paramount-Stand.

Die Limited Editions sind ab 12. August im yfood Online-Shop erhältlich, ab KW 34 flächendeckend im deutschen, österreichischen und Schweizer Handel. Alle Informationen und Neuigkeiten zur neuen Teenage Ninja Turtles-Kollaboration gibt es auf der offiziellen Website sowie den yfood-Kanälen auf TikTok und Instagram.