Neue Special Guests auf dem KUNST!RASEN 2026

Das Programm der KUNST!RASEN Saison 2026, die von Freitag, 3. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August mit 25 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau, stattfindet, steht weitgehend. Kurzfristige Programm Buchungen sind nicht auszuschließen. Bis dato sind bereits über 80.000 Tickets im Vorfeld der Konzerte verkauft worden.

Weitere Special Guests wurden jetzt bestätigt. Lottery Winners beim Konzert mit Madness am 9. Juli 2026 und WestBam zum Auftritt von Moby am 18. August 2026

Die britische Indie-Pop-Band The Lottery Winners sorgte bereits im letzten Jahr für Furore als Special Guests bei den europaweiten Robbie Williams Open-Air-Konzerten. Speziell Sänger Thom Rylance hatte es Robbie Williams angetan. So ließ Robbie über seinen Instagram Accounts die folgenden Lobeshymnen verkünden: “He’s only the most important person I’ve met in the last 12 months” und "The most talented, kind, funny, charismatic human being I’ve come across in 35 years in show business". Neben den Live-Konzerten mit Robbie Williams kann Lottery Winners auch mit den Albumveröffentlichungen Erfolge vorweisen. Ihr Album „Anixiety Replacement Therapy“ erreichte im Mai 2023 Platz eins der offiziellen UK-Charts und landete außerdem auf Platz eins in den iTunes-Album-Charts, während die akustische Version des Albums Platz zwei erreichte. Das Erfolgs Album enthält Kollaborationen mit namhaften Künstler:innen wie Shaun Ryder, Frank Turner und Boy George, sowie KT Tunstall, Sleeper, Nickelback und The Wonder Stuff. Das aktuelle Album „Koko“ konnte sich ebenfalls auf Eins der UK-Charts platzieren.

Erstmals in der Geschichte des KUNST!RASEN gibt’s zu dem Konzert mit Lottery Winners und Madness ein Early Entrance Ticket. Der Käufer des Tickets zum Preis von 75,00 € plus VVK-Gebühren kann dann bereits um 16:45 Uhr auf des Konzertgelände.

Die Überraschung schlechthin ist der Special Guest zum Konzert von Moby am 18. August 2026. Kein geringerer als der DJ WestBam eröffnet das Konzert. Der in Münster geborene und in Berlin lebende DJ ist darüber hinaus auch als Produzent und Label-Inhaber bekannt und gilt seit den frühen 80er Jahren als der Pionier der Techno- und Rave-Kultur in Deutschland. WestBam ist einer der prägendsten Künstler seiner Generation und zudem Mitbegründer des Berlin Techno Sounds, sowie Initiator berühmter Events wie „Mayday“ und „Love Parade“. Mit Hits wie "Celebration Generation“, “Sonic Empire“ oder „Beatbox Rocker“ prägte er die Klubkultur weltweit. Bis heute rockt er sein Publikum mit seinem unverkennbaren und einzigartigen Stil. Sein aktueller Song „You need the drugs“ gibt es in zwei Mixen und wurde im Dezember 2025 veröffentlicht.