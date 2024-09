Neue VRS-App gestartet

Im komplett neuen Design präsentiert sich die jetzt frisch an den Start gegangene App des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS). „Die bisherige App hatte inzwischen 13 Jahre auf dem Buckel und war damit wohl die älteste und bewährteste Mobilitätsapp für das Rheinland“, so VRS-Geschäftsführer Dr. Norbert Reinkober. „Es war Zeit für eine tiefgehende Weiterentwicklung und wir sind überzeugt davon, dass die neue App einen echten Mehrwert für die Fahrgäste bringt.“

In der neuen App sind alle benötigten Informationen schnell und einfach zu finden. Auch multimodale Reisen können dort jetzt einfach und komfortabel geplant werden. Hierfür wurde die VRS-App als erste an die neue Multimodale Datendrehscheibe des VRS angeschlossen, womit weitere verkehrsträgerübergreifende Angebote in die Karte und die Verbindungsauskunft integriert werden konnten, beispielsweise das Fahrrad- und Scootersharing. Die Fahrgäste können somit spontan auf Störungen bei Bus, Bahn oder Zug reagieren und auf ein Sharing- oder Leihangebot umsteigen. Oder sie legen die „erste und letzte Meile“ geplant mit einem Leih-Fahrrad oder einem E-Tretroller zurück.

Zudem ist die neue VRS-App über das Dashboard als zentrale neue Funktionalität individuell konfigurierbar: Die Fahrgäste können sich die Startseite der App nach ihren jeweiligen Bedürfnissen passgenau zusammenstellen. Verbindungen können am Dashboard angepinnt werden und sind so jederzeit schnell abrufbar. Die Nutzenden können Ereignismeldungen für einzelne Linien abonnieren und auf Wunsch auch als Push-Meldung erhalten. Darüber hinaus wurde der Ticketbereich für eine übersichtliche Darstellung neu im Stil einer Mediathek gestaltet und die VRS-App ist künftig auch im Dunkelmodus (Darkmode) nutzbar.

Dem Start der neuen VRS-App war eine mehrmonatige Testphase vorausgegangen. In dieser Zeit haben die Nutzenden der Testversion sie ausgiebig auf Herz und Nieren geprüft und über die Feedback-Funktion wichtige Rückmeldungen gegeben. So konnten beispielsweise Services in der Nutzanwendung noch optimiert werden.

Die neue VRS-App ist ab sofort kostenlos in den App-Stores verfügbar. Die bisherigen Nutzer müssen nicht selbst aktiv werden: Bei Ihnen wird die neue App über das nächste Update automatisch aufgespielt.

Link VRS Android: VRS – Apps bei Google Play

Link VRS iOS: VRS Auskunft im App Store (apple.com)

Auch die VRS-Homepage ist jetzt noch besser

Schnell zur gesuchten Info: Das war wie bei der App auch für die Weiterentwicklung der VRS-Homepage der Anspruch. Bei der konkreten Umsetzung der Überarbeitungen haben die Expert*innen auf das Prinzip »mobile first« gesetzt. Darüber hinaus wurde die Website im Sinne der Übersichtlichkeit neu strukturiert und die Themen wurden besser nach dem Fahrgastbedarf gewichtet.