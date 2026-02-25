Neues Angebot in der Fahrgastinformation

Reisende können sich ab sofort auf einer digitalen Karte über geplante Baustellen mit starken Auswirkungen im nordrhein-westfälischen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) informieren. Die interaktive Karte ist eine Jahresübersicht, die Baumaßnahmen mit größeren Auswirkungen bei Regionalexpresslinien (RE), S-Bahnen und Regionalbahnen (RB) in Nordrhein-Westfalen abbildet. Ziel ist es, Reisende frühzeitig über Großbaustellen zu informieren, wenn noch keine detaillierten Verkehrskonzepte vorliegen. Das unterstützt Fahrgäste und insbesondere Pendlerinnen und Pendler bei ihren längerfristigen Planungen. Sie können sich früher auf Großbaustellen einstellen und ihre alternativen Reiseketten besser planen.

Die Übersicht ist fokussiert auf Großbaustellen. Sie zeigt eine erste Vorabinformation zu Baustellen, die über mehrere Tage oder Wochen andauern oder in wiederkehrenden Zeiträumen stattfinden. Insgesamt sind etwa 100 der auswirkungsstärksten Maßnahmen auf der Schiene in NRW abgebildet.Die interaktive Karte dient als Erstinformation für Fahrgäste. Sie konzentriert sich deswegen auf wesentliche Informationen zu den Bauarbeiten wie Streckenabschnitt, Zeitraum und betroffene Linien. Der Baustellenüberblick wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Der Baustellenüberblick ist unter zuginfo.nrw abrufbar: baustellenueberblick.zuginfo.nrw. Rote Dreiecke markieren die Baustellen. Die Zoomfunktion sorgt für eine einfache Orientierung und Sichtbarkeit von Streckenabschnitten mit Baustellenstandorten. Mit der Filterfunktion kann gezielt nach Baustellen auf ausgewählten Linien, Streckenabschnitten und in einem gewünschten Zeitraum gesucht werden.

Detaillierte Informationen über konkrete Umleitungskonzepte und Ersatzverkehre mit Bussen sind weiterhin auf www.zuginfo.nrw/bauarbeiten abrufbar, sobald diese vor Beginn der Bauarbeiten vorliegen.

Entwickelt und umgesetzt wurde der digitale Baustellenüberblick von den drei für den SPNV verantwortlichen Aufgabenträgern VRR, NWL und go.Rheinland gemeinsam mit dem Kompetenzcenter Integraler Taktfahrplan (KCITF).

Über zuginfo.nrw

zuginfo.nrw ist ein Serviceangebot für Kundinnen und Kunden im Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen. Alle Infos zu tagesaktuellen und längerfristigen Störungen bei Regionalexpresslinien, S-Bahnen und Regionalbahnen werden hier unabhängig vom Verkehrsunternehmen an zentraler Stelle gebündelt. Die Meldungen, die auf Daten der EVU basieren, werden direkt aus der SPNV-Regiezentrale eingespielt, in der sich die größten nordrhein-westfälischen Eisenbahnverkehrsunternehmen zusammengeschlossen haben, um in Störfällen schnell handeln zu können.