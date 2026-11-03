OACE eröffnet in Roermond

Vom Training bis in den Alltag: Sportliche Mode ist im Designer Outlet Roermond gefragt. Die Nachfrage nach funktionaler Kleidung, Sneakern und vielseitigen Freizeitlooks prägt das Interesse der Gäste bei Marken wie adidas, Nike und New Balance. Mit der Eröffnung von OACE am 31. Oktober ergänzt das Center dieses Angebot um eine junge Kölner Marke, die Sportswear mit modernem Lifestyle verbindet. Mitgründer und Fitnesscreator Jan Kraume feierte den neuen Store gemeinsam mit zahlreichen Fans. Auch an diesem Wochenende waren mehr als 84.000 Besucher im Designer Outlet Roermond.

Sportliche Looks über das Fitnessstudio hinaus

Ob Leggings, Sneaker oder Sweatshirts: Sportbekleidung gehört für viele Menschen auch abseits des Trainings zur Garderobe. Gefragt sind bequeme, vielseitig kombinierbare Looks, die beim Sport ebenso funktionieren wie unterwegs oder in der Freizeit. Im Designer Outlet Roermond finden Gäste dafür eine breite Auswahl an etablierten Sportmarken und jüngeren Labels.„Wir entwickeln unseren Markenmix kontinuierlich weiter und orientieren uns dabei an den Wünschen unserer Gäste. Dazu gehört auch ein vielseitiges Angebot an Sportmode, die im Alltag genauso gut funktioniert wie beim Training. Mit bekannten Marken und neuen Labels schaffen wir das ganze Jahr über zusätzliche Anlässe, uns zu besuchen und Neues zu entdecken“, sagt Patrick van den Hove, Center Manager des Designer Outlet Roermond.

Mit OACE entwickelt das Center diesen Markenmix weiter. Die Kölner Marke ergänzt das bestehende Angebot um Kollektionen, die funktionale Fitnessbekleidung und alltagstaugliche Styles zusammenbringen. Für Besucherinnen und Besucher entsteht damit noch mehr Auswahl, um unterschiedliche Marken, Passformen und Designs direkt vor Ort zu entdecken und anzuprobieren.

Neue Marke bringt ihre Community nach Roermond

Zur Eröffnung des neuen Stores kamen zahlreiche OACE-Fans ins Designer Outlet Roermond. Die persönliche Anwesenheit von Mitgründer Jan Kraume machte den Auftakt für die Community zu einem besonderen Anlass, die Marke vor Ort zu erleben.

Der Store liegt zwischen Liu Jo und Birkenstock. Mit dem Neuzugang erweitert das Designer Outlet Roermond sein Angebot für sportlich aktive und modeinteressierte Gäste aus den Niederlanden, Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus.