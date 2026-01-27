Phantasialand macht es möglich

Das Phantasialand startet am 27. Januar mit einem Paukenschlag in den Vorverkauf und macht den Besuch an Wochenenden und in den Ferien so günstig wie noch nie: Erstmals gibt es Tickets für 29 Euro für alle Tage – inklusive Wochenenden, Feiertagen und der gesamten Ferienzeit.

Ein klares Statement für Familien

In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten geht der Brühler Themenpark damit einen außergewöhnlichen Weg und setzt zum Start des Vorverkaufs auf ein klares Versprechen: Günstige Tickets für alle Tage. Ziel ist es, wirklich allen Gästen ein erstklassiges Freizeiterlebnis zu ermöglichen – insbesondere Familien mit schulpflichtigen Kindern, für die Ferienerlebnisse oder Wochenendausflüge schnell zum finanziellen Kraftakt werden können. „Wir möchten, dass jeder die Möglichkeit hat, bei uns gemeinsam mit der Familie Spaß zu haben und in unsere Themenwelten einzutauchen – völlig unabhängig vom Wochentag oder den Ferien“, so Birgit Reckersdrees (Marketingdirektion Phantasialand). „Gemeinsame Erlebnisse und unvergessliche Erinnerungen im Phantasialand sollten nicht in erster Linie eine Frage des Geldbeutels sein.“

Zeitlich begrenztes Angebot

Da das Kontingent für die günstigen 29-Euro-Tickets limitiert und das Angebot zeitlich begrenzt ist, empfiehlt das Phantasialand eine möglichst frühzeitige Buchung. Wer sich seinen Wunschtermin zu 29 Euro sichern möchte, sollte möglichst schnell zugreifen. Alle Tickets für das Phantasialand sind ausschließlich über dessen Online-Shop erhältlich.

Neue Attraktion und ausgezeichnete Erlebnisse

Und dann steht einem unvergesslichen Erlebnistag in Deutschlands bestem Freizeitpark* nichts mehr im Weg. Mit Spaß, Action – und einer neuen Attraktion für die ganze Familie: Die 3 Mausketiere, ein visuell überwältigendes, atemlos rasantes Abenteuer mit der weltweit neuesten 4D-Technik. In den phantastischen Themenwelten erwartet die Gäste zudem Fahrspaß der Extraklasse auf Europas bester Achterbahn Taron* und Europas bester Wasserbahn Chiapas*. Köstliche Genussmomente in der besten Gastronomie in einem deutschen Freizeitpark*. Wow-Momente bei Rock on Ice, der besten Sommershow*. Und vor allem: Gemeinsame Erlebnisse, die begeistern. Welten, die mitten ins Herz treffen. Und Augenblicke, die einfach besonders sind. Großer Spaß zum kleinen Preis – für alle. Nervenkitzel, Lachen und phantastische Erinnerungen inklusive!

Phantasialand 2026/2027

Öffnungszeiten

Ab Samstag 28. März 2026 durchgehend geöffnet bis einschließlich Sonntag 24. Januar 2027.

Vom Samstag 28. März 2026 bis einschließlich Freitag 13. November 2026 ist das Phantasialand täglich von 09:00 bis mindestens 18:00 Uhr geöffnet.

Vom Samstag 14. November 2026 bis einschließlich Sonntag 24. Januar 2027 findet der Phantasialand Wintertraum statt – jeweils von 11:00 bis 20:00 Uhr.

Phantasialand-Tickets

Aktuell sind Tickets für den Zeitraum 28. März bis einschließlich 13. November 2026 erhältlich. Tickets für das Phantasialand sind ausschließlich online buchbar unter: shop.phantasialand.de/de/produkte/themenpark-tickets