Run auf den Gaffel Camper

Über zweieinhalb Monate hat der Camper die Träume vieler Teilnehmer geweckt. Freiheit, Abenteuer und eine Runde Auszeit hat Gaffel in Form des original VW T3 Bulli Multivan aus dem Jahr 1990 verlost. Er wurde liebevoll restauriert und perfekt für mobile Abenteuer ausgestattet.

Es gab einen wahren Run auf den Hauptgewinn. Mit einigen hunderttausend eingelösten Codes hat das Gaffel-Gewinnspiel alle Erwartungen übertroffen.

„Wir sind begeistert vom positiven Feedback und der breiten Akzeptanz unserer Aktion, die sich zum erfolgreichsten Gewinnspiel von Gaffel entwickelt hat“, sagt Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Es freut uns, wenn der Camper demnächst viele schöne Orte ansteuert und Gaffel stets dabei ist.“

Die Teilnehmer warten nun gespannt auf die Auslosung und die Bekanntgabe der Gewinner. Neben den Camper werden noch 11 hochwertige Campingboxen und 111 Gaffel Kölsch Sonderfässchen im exklusiven Aktionsdesign ausgelobt.

Die glücklichen Gewinner werden am Montag bekanntgegeben und nehmen ihre Preise am 9. August im Gaffel am Dom entgegen.

Ermöglicht wurde die Aktion auch durch die Partner von Gaffel. Die Agentur Surft.Kologne hat wertvolle Tipps für den optimalen Ausbau des Gaffel Campers gegeben. Die Umsetzung erfolgte dann durch das Driver Center Petkopoulos, das den Camper zudem noch optisch aufbereitete und technisch auf den neuesten Stand brachte. Die Kölner Werbeagentur Posnik Spohr hat die Promotion für Gaffel kreiert und umgesetzt.

