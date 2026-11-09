Schülerteams gründen auf Probe

Der Deutsche Gründerpreis für Schüler:innen (DGPS) ist eine eigene Kategorie des Deutschen Gründerpreises und zählt zu den größten Online-Planspielen in Deutschland, wenn es um Unternehmergeist und wirtschaftliche Bildung geht. Das Motto: „Mutig denken. Kreativ werden. Zukunft gestalten.“

Beim Wettbewerb, den die Kreissparkasse Köln gemeinsam mit ihren Partnern veranstaltet, schlüpfen Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Gründerinnen und Gründern und entwickeln im Team ein eigenes fiktives Unternehmen. Von der ersten Geschäftsidee bis zum professionellen Pitch erarbeiten sie ein überzeugendes und praxisnahes Konzept: dazu gehören unter anderem eine Vertriebs- und Marketingstrategie, eine fundierte Finanzplanung sowie ein aussagekräftiges Pitch Deck.

Begleitet werden die Teams von Spielbetreuenden der Sparkassen und einer Lehrkraft. Darüber hinaus erhalten sie in digitalen Sessions wertvolle Impulse von Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, die ihnen mit Know-how, Feedback und Praxiseinblicken zur Seite stehen. Am Ende zählt vor allem eines: ein Pitch Deck, das die Idee klar auf den Punkt bringt, ihre Umsetzbarkeit realistisch bewertet und zeigt, wie sie sich erfolgreich im Markt positionieren kann.

„Der Deutsche Gründerpreis für Schüler:innen begeistert mich jedes Jahr aufs Neue, weil hier aus Ideen echter Unternehmergeist wird. Junge Menschen denken mutig, entwickeln kreative Lösungen und setzen sich intensiv mit wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinander. Genau das ist heute wichtiger denn je: Finanzbildung, Innovationsfreude und der Mut, Zukunft aktiv mitzugestalten. Zu sehen, mit wie viel Energie, Teamgeist und Leidenschaft die Schülerinnen und Schüler dabei sind, ist einfach inspirierend.“, sagt Sabrina Cremer, langjährige Projektbetreuerin und Wettbewerbsleitung bei der Kreissparkasse Köln.

Teilnehmen können Teams aus zwei bis fünf Schülerinnen und Schülern ab Klasse 9 aller allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen; damit ist ab diesem Jahr erstmals auch eine Teilnahme zu zweit möglich. Die Teammitglieder müssen dabei nicht aus derselben Jahrgangsstufe kommen. Der Wettbewerb läuft komplett digital über eine passwortgeschützte Spielplattform. Sie ermöglicht allen Beteiligten ein flexibles Arbeiten und macht die Teilnahme unabhängig von Ort und Zeit.

Die Kreissparkasse Köln begleitet die teilnehmenden Teams während des Wettbewerbs und schafft mit verschiedenen Veranstaltungen zusätzliche Impulse. Vom gemeinsamen Kick-off-Event, einem praxisnahen Finanzworkshop bis hin zur feierlichen Abschlussveranstaltung haben die Schülerinnen und Schüler vielfältige Gelegenheiten, sich auszutauschen, neues Wissen zu gewinnen und ihre unternehmerischen Ideen weiterzuentwickeln.

Interessierte Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler finden ab sofort alle Informationen rund um den Wettbewerb unter www.ksk-koeln.de/dgps. Lehrkräfte können sich ab sofort bis zum 24. Februar 2027 registrieren und erhalten einen Code zur Weitergabe an die teilnehmenden Teams.

Die aktive Spielphase endet am 21. April 2027. Alle Teams, die die neun Aufgaben vollständig bearbeitet und ihre Unterlagen fristgerecht eingereicht haben, gehen ins Bewertungsverfahren. In der ersten Runde werden die Geschäftskonzepte von den Lehrkräften sowie von unabhängigen Jurorinnen und Juroren aus der Wirtschaft beurteilt. Anschließend wählt eine Expertenjury in der zweiten Runde die zehn besten Teams Deutschlands aus. Diese qualifizieren sich für das Bundesfinale am 17. Juni 2027 in Frankfurt am Main. Das Siegerteam wird am 21. September 2027 zur Verleihung des Deutschen Gründerpreises ins ZDF-Hauptstadtstudio nach Berlin eingeladen und dort in der Kategorie „Schüler:innen“ ausgezeichnet.

Auch die Kreissparkasse Köln feiert die besten Ideen aus ihrem Geschäftsgebiet mit einer eigenen Siegesparty. Dort werden die drei erfolgreichsten Teams ausgezeichnet und Preise im Gesamtwert von 2.250 Euro vergeben.

Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat, das sich auch bei späteren Bewerbungen positiv nutzen lässt. Schulen, die beim Wettbewerb mitmachen, können zudem das Siegel „Gründerpreis-Schule“ erhalten und damit ihr Engagement für wirtschaftliche Bildung und unternehmerisches Denken sichtbar machen.

Initiatoren des DGPS sind die Sparkassen, das ZDF, Porsche und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schirmherr ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.