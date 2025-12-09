Sensationeller Vorverkauf

Die KUNST!RASEN Saison 2026 wird am Freitag, 3. Juli 2026 mit dem Konzert der Kölner Band BRINGS eröffnet. Bis einschließlich Sonntag, 30. August sind mehr als 20 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau geplant.

Das Konzert mit Roland Kaiser am 15. August 2026 ist bereits jetzt schon ausverkauft und das nach nicht langer Zeit im Vorverkauf. Roland Kaiser, der genreübergreifend zu dem erfolgreichsten Künstler in Deutschland gehört, gastiert bereits zum dritten Mal auf dem KUNST!RASEN in Bonn.

Der letzte Bus der Fantastischen Vier nimmt richtig Fahrt auf. Schon jetzt sind nach wenigen Tagen im Vorverkauf bereits über 7.000 Tickets verkauft und das für ein Konzert, das erst am 23. Juli 2027 auf dem KUNST!RASEN stattfindet. Das hat es so auch noch nicht in der Historie der Bonner Spielstätte gegeben.

Für die KUNST!RASEN Saison 2026 sind bis dato 48.000 Tickets verkauft.

