In diesem Jahr kehrt endlich wieder eines der international wichtigsten Sneaker-Events zurück nach Köln: Am 16. und 17. September findet die SNEAKERNESS 2023 in einer neuen, ganz besonderen Location, einer ehemaligen Lagerhalle in der Oskar-Jäger-Straße 192 statt.

Sneaker-Interessierte dürfen sich bei Europas größter Sneaker- und Lifestyle-Convention nicht nur auf die weltweit führenden Sneaker-Marken und Sneaker-Stores freuen, sondern auch auf zahlreiche private VerkäuferInnen und SammlerInnen aus ganz Europa. Neben dem Verkauf unzähliger Schuhe und Streetwear-Mode, finden Sneaker-LiebhaberInnen hier alte Klassiker, heißbegehrte SammlerInnenstücke, exklusive Prototypen sowie seltene Samples und limitierte Editionen.

Doch damit noch nicht genug, denn die SNEAKERNESS hat auch in Sachen Lifestyle viel zu bieten: Von Live Musik über DJs bis hin zu Panel Talks oder groß angelegten Aktionen namhafter PartnerInnen (mehr dazu in Kürze), wird es unzählige Angebote vor Ort geben. Um den Tag abzurunden sorgen zahlreiche Getränke- und Essensstände für das leibliche Wohl aller BesucherInnen.

Kurzum: Die Convention bietet nicht nur für Szenekundige und LiebhaberInnen die perfekte Anlaufstelle, wenn es sich um Sachen Sneaker dreht, sondern heißt alle Lifestyle Interessierte und die, die es noch werden wollen, herzlich willkommen, denn hier ist garantiert für jede und jeden etwas dabei!

„Nach Köln zu kommen ist für uns jedes Mal etwas ganz Besonderes, denn hier haben wir 2010 eines der ersten Sneakerness-Events außerhalb unseres Herkunftslandes, der Schweiz, veranstaltet. Wir wurden von der deutschen Sneaker-Community von Anfang an sehr herzlich empfangen und haben schnell erkannt, dass das Veranstaltungskonzept das Potenzial hat, europaweit erfolgreich zu sein", sagt Sergio Muster, Geschäftsführer und Mitbegründer von SNEAKERNESS.

Die SNEAKERNESS wurde 2007 von einer Gruppe von Sneaker-EnthusiastInnen in Bern ins Leben gerufen und findet mittlerweile in sieben europäischen Städten statt: Neben Köln auch in Zürich, London, Mailand, Rotterdam, Budapest, Amsterdam.

Sie ist Treffpunkt über die europäischen Grenzen hinaus und lässt die weltweite Sneaker- Community zusammenkommen.

Termine:

Samstag, 16. September 2023 und Sonntag, 17. September 2023

Ort:

Oskar-Jäger Straße 192, 50825 Köln

Infos unter: https://sneakerness.com/events/cologne-2023

