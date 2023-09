Sparkasse KölnBonn fördert "Bücherbande"

Die Sparkasse KölnBonn fördert das neue Bildungsprojekt "Bücherbande" der Stadtbibliothek Köln mit 12.000 Euro. Das Geld kommt aus dem sog. PS-Zweckertrag, also dem Sozialanteil der beliebten PS-Lose. Denselben Betrag gab auch die Imhoff Stiftung, so dass das Vorhaben in wenigen Monaten umgesetzt werden konnte. Zusätzlich gab die Imhoff Stiftung auch noch Geld zur Anschaffung neuer Kinderbücher.

Am Donnerstag, 7. September 2023, stellten Stadtbibliotheks-Direktorin Dr. Hanne Vogt, Sparkassenvorstandsvorsitzender Ulrich Voigt und Susanne Imhoff von der Imhoff-Stiftung das gemeinsame Projekt zur Leseförderung vor.

Gemeinsam mit den Kölner Kinderbuch-Illustratorinnen Heike Herold und Katrin Stangl sowie der Grafikerin Anja Neuefeind sind das „Bücherbande Mitmach-Buch“ für Kinder ab dem Grundschulalter und das „Bücherbande Mini-Malbuch“ für die Kleineren entstanden. Ab September werden in den städtischen Büchereien Gratis-Exemplare der Ausmal-Hefte ausgelegt. Das Prinzip ist vergleichbar mit einem Poesie- oder Freunde-Album. In dem Heft werden Fragen gestellt zu gelesenen Büchern. Beantworten können Kinder diese mit Schreiben, Malen und Skizzieren. Am Ende des Buches wartet eine Belohnung der besonderen Art auf alle kleinen Geschichtensammlerinnen und Geschichtensammlern.

Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn freut sich über die Beteiligung an dem neuen Bildungsprojekt: "Lesekompetenz ist das A und O für ein selbstbestimmtes Leben. Deshalb unterstützen wir sehr gerne und gerade diese Initiative zugunsten der Jüngsten unter uns."

"Leseförderung ist uns eine Herzensangelegenheit. Ganz wichtig ist dabei – Lesen soll Spaß machen und das ist bei unserer Bücherbande ganz sicher der Fall. Denn sie macht nicht nur Lust aufs Lesen, sondern lässt viel Raum für Kreativität und eigenes Tun", betont Direktorin Dr. Hanne Vogt.

Und Susanne Imhoff von der Imhoff Stiftung erklärt: "Das neue Konzept für die Leseförderung hat uns so begeistert, dass wir die 'Bücherbande' unbedingt ermöglichen wollten. Die Umsetzung finde ich großartig!"

Die Sparkasse KölnBonn und die Imhoff Stiftung kooperieren seit einiger Zeit bei Kölner Bildungsprojekten und unterstützen sie gemeinsam. Bisher wurden Förderungen über 165.000 EUR an ausgewählte Vorhaben in Köln vergeben. Auf der Spendenplattform hiermitherz.de der Sparkasse KölnBonn kann man sich über aktuelle und vergangene Projekte informieren und selbst unterstützen.

