111 sportliche Impulse

Dieses Buch nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine Reise – zu geistiger und physischer Beweglichkeit und Fitness.

In 111 Kapiteln finden sich Geschichten, Tipps, Tricks und Anregungen, warum und wie Sport und Bewegung eben nicht nur fit, sondern auch schlau und glücklich machen. Der Sportwissenschaftler und Theologe Stefan Schneider forscht seit über 20 Jahren zu diesem Thema– auf vier Kontinenten, in der Antarktis und sogar an Bord der Internationalen Weltraumstation ISS. Er deckt in diesem Buch die Zusammenhänge von Bewegung und mentaler Gesundheit auf. Eingängig, leicht verständlich und mit feinem Humor stellt er in verschiedenen Kapiteln und anhand eingängiger Beispiele die positive Auswirkung körperlicher Aktivität auf die geistige Verfassung auf.

Expand Foto: Emons Verlag

Das alles macht er, ohne Fitnesstrends hinterherzulaufen oder mit dem gehobenen Zeigefinger daher zu kommen. Es geht vielmehr um Prioritäten, Stressregulation und persönliche Psychohygiene. Ein Thema ist spannender als das andere und überaus flüssig zu lesen. Darüber hinaus geht Schneider auf den ersten Blick so überraschenden Fragen nach, wie der, ob Jesus Christus wohl dement geworden wäre oder der, ob ein Mensch zum Überwintern am Südpol ein Fahrrad benötigt. Aufschlussreiche Beispiele, die wertvolle Denkanstöße liefern. Das Buch ist ein informativer Ratgeber, unterhaltsam und anschaulich geschrieben. Die Lektüre dürfte Bewegungsmuffelinspirieren, ihre Haltung zu überdenken und initiativ zu werden. Aktive erhalten jede Menge bereichernde wie bestärkende Hintergrundinformationen.

Prof. Stefan Schneider leitet, nach der Promotion (Sportwissenschaft und Theologie) und der Habilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS), heute das Zentrum für integrative Physiologie im Weltraum an der DSHS. Hier liefert er die wissenschaftlichen Grundlagen für ein ganzheitliches Trainingsprogramm an Bord der Internationalen Weltraumstation ISS.

Jenseits seiner akademischen Laufbahn war Prof. Schneider als Kleinkünstler aktiv und hat mehrere Kleinkunstpreise gewonnen.

Stefan Schneider: 111 sportliche Impulse, die schlau & glücklich machen

Köln: Emons Verlag, erscheint am 16.10.2025