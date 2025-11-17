„Marlene Dietrich an der Front“

Expand Foto: Greven Verlag

»In den Schützengräben sind Soldaten die anonymsten Wesen auf der Welt. Es ist fast, als wäre man ein Erdwurm, weil man kein Gesicht hat, man hat nichts als seine Erkennungsmarke mit der Nummer. Und die wird über das Kreuz deines Grabes gehängt – das ist es, was du bist: eine Nummer. Und dann taucht da eine Frau auf, Marlene, die den Jungs allein mit ihrem Erscheinen sagt: Ihr bedeutet mir viel.« – Colonel Barney Oldfield, US-Army

Unterstützt von zahlreichen bisher unveröffentlichten Fotos, erzählt F.A.Z.-Journalist Reiner Burger eine bisher wenig bekannte Geschichte von Marlene Dietrich im Zweiten Weltkrieg. Seit Frühjahr 1944 legt sich die Hollywood-Ikone wie niemand sonst aus dem amerikanischen Showbusiness an vorderster Front bei der Truppenbetreuung ins Zeug. Sie ist Teil einer Crew von Künstlerinnen und Künstlern, die Soldaten an der Front bei Laune hält und in ihrem Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland moralisch unterstützt. Ihre Tourneen in Übersee führen sie durch Italien, Frankreich, Belgien und an viele Orte in Deutschland. Von den Frontlinien im Hürtgenwald und Aachen über Frankfurt und Heidelberg bis nach Berlin begibt sich Marlene Dietrich furchtlos und mit großer Zähigkeit mitten ins europäische Kriegsgeschehen – trotzt Kälte, Ratten, Beschuss und der ständigen Gefahr, von der Wehrmacht aufgegriffen zu werden. Reiner Burger zeichnet ein vielschichtiges Porträt dieser außergewöhnlichen Frau und ihrer unverbrüchlichen Haltung – furchtlos, modern und inspirierend.

Der großformatige Bildband enthält zahlreiche bisher unveröffentlichte Erinnerungsfotos, Schnappschüsse und ikonische Aufnahmen aus dem Marlene-Dietrich-Archiv und weiteren Sammlungen. Dieses Buch ist eine wahre Schatzkiste für Fans der legendären Schauspielerin und ein eindrucksvolles Beispiel für hohen persönlichen Einsatz gegen das nationalsozialistische Regime.

Reiner Burger, geboren 1969 in Konstanz, studierte Journalistik, Geschichte, Politik und Kunstgeschichte. Burger arbeitet für die Frankfurter Allgemeine Zeitung als politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.

Reiner Burger: "Marlene Dietrich an der Front", 160 Seiten, 128 Abbildungen, erschienen im GREVEN Verlag