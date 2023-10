Smart und nachhaltig sparen

Nachhaltigkeit und nachhaltiges Sparen stehen bei den Weltsparwochen der Sparkasse KölnBonn vom 23. Oktober bis 3. November 2023 im Fokus. Verbunden ist dies mit zahlreichen interessanten Mitmachaktionen, Gutscheinen und Sparangeboten für Groß und Klein. Zentrale Frage ist: Wie können wir für unsere Zukunft und die unserer Kinder am besten sparen? Es geht darum, finanzielle Investitionsmöglichkeiten auch in Zeiten höherer Inflation aufzuzeigen und Kinder frühzeitig an das Thema Sparen heranzuführen.

Jedes Kind, das während der Weltsparwochen sein Sparschwein in einer Filiale der Sparkasse KölnBonn vorbeibringt und das darin enthaltene Geld auf sein Konto einzahlt, erhält als Belohnung ein Plüschtier: Elli, das Eichhörnchen. Außerdem gibt es einen Mal- und Bastelwettbewerb. Mit Pinsel, Buntstift und anderen Materialien können Kinder darstellen, wie wir die Welt ein Stückchen grüner und gesünder machen.

Die kleinen Künstlerinnen und Künstler können sich den Malbogen im Internet auf der Seite der Sparkasse KölnBonn (siehe unten) ausdrucken oder holen ihn sich in einer Filiale. Dort geben die Kinder anschließend auch den ausgefüllten Malbogen bis zum 3. November 2023 ab, natürlich mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum versehen. Wer am Malwettbewerb teilnimmt, kann mit etwas Glück jeweils zwei Eintrittskarten für den Kölner Weihnachtszirkus gewinnen. Sparkassenspende für Umwelt-Bildungsprojekte in Köln und BonnBei der Mal- und Bastelaktion gewonnen haben schon zwei Umweltprojekte in Köln und Bonn. Denn für jeden ausgefüllten und abgegebenen Malbogen spendet die Sparkasse KölnBonn jeweils fünf Euro bis zu einer Spendensumme von insgesamt 5.000 Euro.

Die Spende erhält der Verein „Die Multivision e. V.“ mit dem Projekt "Klimakonferenz-Simulationen“. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche in Köln und Bonn zu motivieren, sich mit den hochaktuellen Themen Klimawandel, Energieerzeugung, -nutzung und Zukunftsvisionen zu beschäftigen und aktiv zu werden - siehe auch: Klimakonferenz-Simulationen für Kölner Schüler:innen - Hier mit Herz (skbn-engagement.de)

Zusätzliche Anreize zum Sparen erhalten Erwachsene, wenn sie für Kinder in den Weltsparwochen ein Mitwachsendes Konto abschließen, das sich flexibel an das Alter und die Bedürfnisse der Kinder anpasst und bis zum 24. Lebensjahr kostenlos ist. Dafür gibt es ein 20-Euro-Guthaben. Wer bis zum 30. November 2023 einen Deka-FondsSparplan abschließt, erhält einmalig bis zu 50 Euro Startprämie.

Begleitet werden die Welt-Sparwochen außerdem von Veranstaltungen, bei denen man sich dank der Sparkasse den Eintritt sparen kann. Zum einen zeigen wir gemeinsam mit unserem Partner EcoHopping, wo man in Köln und Bonn nachhaltig einkaufen und essen kann. Und für Kinder wird am 28. Oktober 2023 eine Tour mit der Wasserschule Köln durch das Klärwerk in Köln-Stammheim angeboten. Hier können Kids alles Wissenswerte rund um die wertvolle Ressource Wasser, zur Abwasserreinigung, Trinkwassergewinnung und Tipps zum Wassersparen erfahren.

Die Sparkassenseite mit dem Link Weltspartag 2023 "Deine-Welt-Sparwoche"| Sparkasse KölnBonn (sparkasse-koelnbonn.de) zeigt die zahlreichen Angebote und Möglichkeiten zu sparen und der Umwelt etwas Gutes zu tun. Als Anreiz, CO2 einzusparen, gibt es auch einen Link auf den entsprechenden Rechner des Umweltbundesamtes. Dort kann man sich ausrechnen, welche Lebensführung welchen CO2-Fußabruck hinterlässt.

Der erste Weltspartag fand am 31. Oktober 1925 statt. Ein Jahr zuvor hatte das Weltinstitut der Sparkassen auf dem ersten Internationalen Sparkassenkongress in Mailand die Einführung des "World Thrift Day" beschlossen. Das Ziel: Mit kleinen Beträgen über die Jahre ein Vermögen aufbauen und den Wert des Geldes schätzen lernen. Seitdem kommen jedes Jahr Kinder traditionell Ende Oktober mit ihrem Sparschwein oder ihrer Spardose zur Sparkasse und zahlen ihr Erspartes ein.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!