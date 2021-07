Die Bilder der Flutkatastrophe und die Opferzahlen zerreißen einem das Herz. Aufräumarbeiten und Wiederaufbau werden noch Monate, wenn nicht gar Jahre dauern. Und das alles nur einen Steinwurf von hier entfernt. Deshalb lautet das wichtigste rheinische Grundgesetz in diesen Wochen: „Köln lässt keinen allein“. So haben sich die anarchistischen Chor–Aktivisten von den Grüngürtelrosen mit der KG Ponyhof, Klubkomm, c/o pop und der Südbrücke zusammengetan, um aus Musik, Leidenschaft und Solidarität etwas Neues zu schaffen: „Loss mer helfe“ - Die Kölner Benefiz-Abende. „Loss mer helfe“, unterstützt mit den Erlösen aus dem Ticketverkauf (abzüglich Produktionskosten und Techniker Gagen) die Flutopfer. Denn da werden Unterstützung und Solidarität gerade bitter benötigt. Zugesagt haben bereits Patrice, Querbeat, Brings, Eko Fresh, Kasalla, Flo Mega, Cat Ballou, Grüngürtelrosen, Stadtrand, Planschemalöör, Las Bombas und DJ Cem – Moderiert wird das Festival von MC Rene und Bleibtreuboy.

„Loss mer Helfe“ – Die Kölner Benefitsabende, 11. & 12.08., jew. ab 17h, Südbrücke (ehem. Poller Strandbar), Alfred-Schütte-Allee 34, 40€ pro Tag, VVK-Start: 30.07., 12h. Weitere Infos und Tickets unter: www.suedbruecke.com

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!