ie Dorint Hotelgruppe unterstützt auch in diesem Jahr den RTL-Spendenmarathon. Mit einer Spende von 10.000 Euro leistet das Kölner Unternehmen einen Beitrag zu den Hilfsprojekten der Aktion „Wir helfen Kindern“. Zusätzlich stellt Dorint während der Veranstaltung 50 Übernachtungen im Dorint Hotel am Heumarkt in Köln für die Gäste am Spendentelefon bereit.

Zu den prominenten Projektpatinnen und -paten des RTL-Spendenmarathons 2026 zählen unter anderem Lina und Joshua Kimmich, Rebecca Mir und Massimo Sinató, Jan Köppen, Isabell Werth, Sandra Maischberger und Julian Nagelsmann. Der RTL-Spendenmarathon 2026 wird erstmals direkt aus der RTL-Zentrale in Köln gesendet.

Für Dirk Iserlohe, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Neighbours by Dorint und Aufsichtsratsvorsitzender der Dorint Hotelgruppe, ist die Beteiligung seit jeher eine Herzensangelegenheit. Er engagiert sich erneut am Spendentelefon und hofft auf zahlreiche großzügige Anruferinnen und Anrufer.

„Der RTL-Spendenmarathon zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Kraft in gemeinschaftlichem Engagement steckt“, sagt Dirk Iserlohe. „Als Dorint Hotelgruppe fördern wir sehr gern diese Aktion für benachteiligte Kinder und freuen uns, Verantwortung zu übernehmen und etwas zurückgeben zu können.“

Über die DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH:

Die DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH mit Sitz in Köln zählt zu den führenden deutschen Hotelgesellschaften. Unter den Marken „Dorint Hotels & Resorts“, „Hommage Luxury Hotels Collection“ und „Essential by Dorint“ betreibt das Traditionsunternehmen aktuell über 60 Hotels – davon sechs in der Schweiz (als Franchisebetriebe) und zwei in Österreich. Im Konzern sind rund 4.100 Mitarbeitende beschäftigt. Die Marke „Dorint Hotels & Resorts“ feierte am 25. September 2024 ihr 65-jähriges Jubiläum.

Weitere Informationen unter: dorint.com & hommage-hotels.com