Die Grüngürtelrosen und die Wolkenburg haben einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro an Nephrokids übergeben. Der Betrag stammt aus dem Erlös des „Rosenzauber Charity Konzertes“, das am 4. Advent in der Wolkenburg stattfand und ganz im Zeichen von Musik, Gemeinschaft und sozialem Engagement stand.

Insgesamt wurden an diesem Tag zwei Konzerte mit jeweils rund 350 Besucherinnen und Besuchern gespielt. Ergänzend floss auch der Erlös aus dem Verkauf von Grüngürtelrosen-Schals in den Spendentopf. Die Nachfrage war enorm: Beide Konzerte waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Möglich wurde das Charity-Event durch die enge Zusammenarbeit der Grüngürtelrosen mit der Wolkenburg, die als eine der stimmungsvollsten Weihnachtslocations Kölns den passenden Rahmen für den „Rosenzauber“ bot.

Nephrokids setzt sich seit vielen Jahren für Kinder mit Nierenerkrankungen und ihre Familien ein. Neben persönlicher Beratung leistet der Verein finanzielle Unterstützung und begleitet Betroffene im Alltag. Gerade lange Krankenhausaufenthalte, regelmäßige Dialysen und lebenslange Therapien stellen für die Kinder und ihre Angehörigen eine enorme Belastung dar. Nephrokids hilft dabei, diese Situation menschlicher zu machen und besser zu bewältigen.

Mit der Spendensumme von 10.000 Euro soll die Arbeit des Vereins nachhaltig unterstützt werden. Die Übergabe des Schecks fand im Beisein von Vertretern der Grüngürtelrosen, der Wolkenburg sowie von Nephrokids statt und unterstrich noch einmal den verbindenden Charakter des Projekts.

Der „Rosenzauber“ soll keine einmalige Aktion bleiben. Bereits jetzt steht fest, dass das Charity-Konzert am 20. Dezember 2026 eine Fortsetzung findet. Dann wird erneut für ein neues Spendenziel gesammelt und die Verbindung von Musik, besonderer Atmosphäre und sozialem Engagement weitergeführt.