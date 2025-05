100 Jahre Hansahochhaus am Ring

Das Hansahochhaus am Ring wurde im April 1925 Prof. Dr. Jacob Koerfer fertiggestellt und prägt nunmehr seit 100 Jahren das Stadtbild von Köln. Anlässlich dieses besonderen Geburtstags hat die Koerfer-Gruppe als Eignerin des Hochhauses eine Fotografie-Ausstellung initiiert, die in der Kassenhalle der Kreissparkasse Köln am Neumarkt vom 12.5. bis 2.6.2025 während der Öffnungszeiten gezeigt wird. Die Ausstellung präsentiert als Motiv das damals höchste Bürogebäude Europas auf rund 40 gerahmten Fotos.

Im Archiv der Koerfer-Gruppe, im Keller des Hansahochhauses, schlummerten lange ungeahnte fotografische Schätze, die hauptsächlich von Hugo Schmölz fotografiert und teilweise auch abgezogen wurden. Einige Fotografien tragen den Stempel von 1925 aus dem ersten Atelier des Kölner Architekturfotografen, andere sind Reproduktionen von Original Abzügen, die ebenfalls im Auftrag der Firma 1948 als Weihnachtsgeschenk der Söhne an die Mutter bei Schmölz hergestellt wurden. Die Reproduktionen sind von den Originalen aus dem Jahr 1925 nur daran zu unterscheiden, dass sie mehr Kontrast und weniger Sepiatönung zeigen. Es ist kein einziger Abzug beschädigt, ausgeblichen oder versilbert. Hier wird sichtbar, mit welcher technischen Präzision bei Schmölz gearbeitet wurde. Wie so viele fotografische Archive in Köln haben die Fotonegative den Zweiten Weltkrieg leider nicht überstanden.

Neben den Originalabzügen von Hugo Schmölz (1879-1938), der vom Architekten Mitte der 1920er Jahre beauftragt wurde, sind auch Fotografien von Elsbeth Gropp (1885-1984), Werner Mantz (1901-1983) und August Sander (1876-1964) zu sehen. Die historischen Aufnahmen werden ergänzt durch zeitgenössische Fotos von Boris Becker, Martin Streit und Martin Lilkendey.

Die Fotoausstellung findet im Rahmen des Festivals „Internationale Photoszene Köln“ (16. 5– 15. 6.2025) statt.