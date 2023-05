100 Jahre Jeck op Freibad im Stadionbad

In dieser Freibadesaison feiert die KölnBäder GmbH einen besonderen Ort, mit dem viele KölnerInnen seit Jahrzehnten und über Generationen hinweg emotional eng verbunden sind. Im September 1923 wurde es als „Gartenbad“ eröffnet, als städtische Freibadeanlage mit einem wettkampfgerechten Schwimmbad auf einer Gesamtfläche von rund 13.000 m². 2010 eröffnete das Stadionbad unter dem Dach der KölnBäder GmbH nach „Rundum-Sanierung“ mit Edelstahlbecken, Attraktionen, Freizeitkomponenten und der Erweiterung um ein Hallenbad mit Sauna und Physiotherapiepraxis.

Das große Freibad im Schatten des RheinEnergie-Stadions im grünen Sportpark Müngersdorf ist in den Sommermonaten ein gerne aufgesuchter Treffpunkt für aktive Menschen in unserer Stadt. An heißen Tagen strömen mehrere Tausend Badegäste ins Stadionbad, um sich zu erfrischen. In diesem Jahr hat die Bädergesellschaft zusätzlich zum Freibadbetreib einiges vor, weil es für den Standort und die KölnBäder ein ganz besonderer Sommer ist. Darunter sind bewährte Events und neue Highlights.

Die KölnBäder GmbH wird am Samstag, 17. Juni, in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr das große Familienfest „Jeck op Freibad“ ausrichten. Das Eventteam von Zephyrus gastiert dann im Freibad Stadion und animiert Kinder und Jugendliche zu einer großen Open-Air-Poolparty. Diese kostet lediglich den regulären Freibadeinritt. Auf dem Wasser rollen knallbunte „Waterglobes“, die Wasserschildkröte, der Disco-Hase oder der grüne Drache machen sich breit und das Lila-Laufband erwartet mutige Wasserläufer, während sich andere auf den grünen Badeinseln ausruhen. Ein riesiger „WIBIT-AQUA-TRACK“ fordert die Geschicklichkeit heraus.

Als neue Attraktion laden die KölnBäder mit der gleichnamigen Splashdiving-Crew zum „Cologne Bombs Cup“ am Wochenende, 26 und 27. August an den Fuß des Zehn-Meter-Turms ein und bieten im öffentlichen Badebetrieb ein Turmspring-Spektakel für Mutige an. Zum Saisonende lassen wir im Rahmen des 9. Kölner Hundeschwimmens die Vierbeiner ins Wasser. Am Sonntag, 17. September, in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr bildet das bei Hundefreunden beliebte Event den Schlussakkord des Jubiläumssommers im Freibad.

