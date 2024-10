100 Jahre Weltspartag - mit Esel „Oli“

In diesem Jahr gibt es gleich zwei Gründe zum Feiern – es finden der 100. Weltspartag und die 25. Kindersparwoche der Kreissparkasse Köln statt. Mit der Kindersparwoche möchte die Kreissparkasse Köln Kindern und Jugendlichen auf besondere Weise das Sparen näherbringen und den bewussten Umgang mit Geld fördern. Denn auch wenn Sparen inzwischen etwas anders aussieht als früher, die finanzielle Vorsorge war, ist und bleibt sinnvoll.

Während der Kindersparwoche sind alle Kinder herzlich eingeladen, mit ihren Spardosen eine der Filialen der Kreissparkasse Köln zu besuchen und sich für ihre Sparleistung ein Geschenk abzuholen. Zu den Stofftierfreunden der vergangenen Kindersparwochen gesellt sich in diesem Jahr der Esel „Oli“, welcher die kleinen Sparerinnen und Sparer in den Filialen gegen Leeren ihrer Spardose und Einzahlen des Gesparten auf ihr Sparbuch erwartet.

Interessierte Familien, die mit ihren Kindern in eine der Filialen kommen möchten, werden gebeten, vor dem Besuch der Kindersparwoche einen Termin unter der Telefonnummer0221/227-7000 zu vereinbaren.

Weitere Aktionen während der Kindersparwoche: Darüber hinaus veranstaltet die Kreissparkasse Köln vom 28.10.2024 (Start ab 10:00 Uhr)bis zum 04.11.2024 ein Gewinnspiel auf Facebook mit tollen Preisen – als 1. Preis winkt dem Gewinner/der Gewinnerin mit maximal neun Freunden/Freundinnen eine dreistündige Eselwanderung im Wert von 240 Euro mit Eselreiten und dem Erwerb des Eselführerscheins. Mitmachen lohnt sich: www.facebook.com/kreissparkassekoeln

Im Rahmen der Kindersparwoche bietet die Kreissparkasse Köln außerdem in vier Regional-Filialen (Siegburg, Wesseling, Wipperfürth und Neumarkt) das Spiel „Money Genius Island“ auf der Onlineplattform Roblox an. In den genannten Filialen wird dafür jeweils eine Spielecke eingerichtet. Ziel ist es, Finanzwissen für Kinder und Jugendliches pielerisch zu vermitteln.