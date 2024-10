100 Jahre Weltspartag

Die Idee des Weltspartags wurde am 31. Oktober 1924 auf dem internationalen Sparkassenkongress in Mailand geboren. Die Ziele: die Vorteile des Sparens hervorzuheben und junge Menschen für finanzielle Themen zu sensibilisieren. Auch 100 Jahre später haben diese Ziele nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil. Deshalb feiert die Sparkasse KölnBonn den runden Geburtstag vom 28. Oktober bis 8. November 2024 mit vielfältigen Aktionen.

Zum Jubiläum bietet die Sparkasse KölnBonn attraktive Startguthaben für ihre Kundinnen und Kunden: Wer einen DekaFonds Sparplan eröffnet, bekommt bis zu 100 Euro. Zusätzlich erhalten alle, die ein mitwachsendes Konto für Kinder und Jugendliche einrichten, einen 20- Euro-Gutschein – um den Spargedanken frühzeitig zu fördern.

Selbstverständlich darf zum 100. Geburtstag eine Tradition nicht fehlen: Kinder, die in diesen Wochen mit ihrer gefüllten Spardose in eine Filiale der Sparkasse KölnBonn kommen und ihr Erspartes auf ihr Konto einzahlen, erhalten als Dankeschön kleine Geschenke: das Kuscheltier Esel Oli und das Freundebuch von Sparschwein Samy, solange der Vorrat reicht. Auch einen Malwettbewerb wird es wieder geben. Den Malbogen können die jungen Künstlerinnen und Künstler entweder auf der Website der Sparkasse KölnBonn herunterladen oder direkt in den Filialen abholen. Die Kunstwerke können bis zum 8. November 2024 in den Filialen abgegeben werden. Mit etwas Glück gibt es zwei Karten für den Weihnachtszirkus zu gewinnen.

Aber Tradition trifft auch auf Moderne. So gibt es zum Weltspartag 2024 auch ein digitales Angebot: Das Spiel „Money Genius Island“ auf der Online-Plattform Roblox soll frühzeitig bei jungen Menschen ein Bewusstsein für finanzielle Verantwortung schaffen. Ausprobieren können Kinder und Jugendliche das Spiel in den 17 Filialdirektionen oder direkt online. Weitere Infos und Details zum Weltspartag 2024 gibt es unter: www.sparkasse-koelnbonn.de/weltspartag