100 Shows von Moulin Rouge! Das Musical

Kurz bevor am 7. Februar im Musical Dome die 100. Vorstellung von Moulin Rouge! Das Musical über die Bühne geht, gab es für die beiden Hauptdarsteller ein ganz besonderes Geschenk: Sophie Berner und Riccardo Greco sind ab sofort mit einem exklusiven Liebesschloss auf der Kölner Hohenzollernbrücke mit Blick auf das Theater verewigt.

Das Wahrzeichen für Verliebte ist aus der Domstadt genauso wenig wegzudenken wie die Musical-Sensation, die gerade ganz Deutschland im Sturm erobert: Anfang November feierte Moulin Rouge! Das Musical Premiere und spielt seitdem regelmäßig vor vollem Haus und erntet begeisterte Standing Ovations. In wenigen Tagen steht bereits die 100. Vorstellung im Musical Dome an. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht: Die Produktion der Mehr-BB Entertainment ist nach Köln gekommen, um zu bleiben – und die Nachfrage ist hoch. Neue Termine ab Juni 2023 gehen in Kürze in den Verkauf.

Untermalt von einem einzigartigen Soundtrack aus 160 Jahren Musikgeschichte – von Jaques Offenbach bis Lady Gaga – erzählt Moulin Rouge! Das Musical die legendäre Geschichte aus Baz Luhrmanns oscarprämiertem Hollywoodklassiker: Der junge Songwriter Christian kommt nach Paris und verliebt sich in Satine, den schillernden Star des Moulin Rouge. „Es ist eine Liebesgeschichte, die wirklich unter die Haut geht“, erklärt Sophie Berner.

Für Berner und Greco ist es die erste gemeinsame Produktion, doch schon vom ersten Tag an stimmte die Chemie zwischen ihnen. Riccardo Greco: „Es ist ein unglaubliches Geschenk, diese Geschichte zusammen mit Sophie erzählen zu dürfen. Wir verstehen uns auf der Bühne ohne Worte." Beste Voraussetzungen also, damit es im Musical Dome noch lange jeden Abend heißt: Wofür leben, wenn nicht für die Liebe?

