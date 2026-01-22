125 Jahre KG Schnüsse Tring

Die traditionelle Kölner Karnevalsausstellung der Sparkasse KölnBonn ist eröffnet. Aufgrund der weiterhin laufenden Modernisierung der Hauptstelle am Rudolfplatz findet sie – wie bereits im Vorjahr – in der Filiale Neumarkt statt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausstellung steht die Alte Kölner Karnevalsgesellschaft Schnüsse Tring von 1901 e. V., die in dieser Session ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Rainer Virnich, Vorstand der Sparkasse KölnBonn, Schnüsse-Tring-Präsident Dirk Königs, Gesellschafts-Nestor Mike Janovic, Vertreter des Festkomitees Kölner Karneval sowie Anke Rogge und Andrea Müller-Rogge, die die Ausstellung vorbereitet hatten, eröffneten heute offiziell die Schau. Gemeinsam gaben sie Einblicke in die Geschichte und Bedeutung einer Karnevalsgesellschaft, die schon bei ihrer Gründung im Jahr 1901 nach einer Frau benannt wurde – eine Besonderheit in der damaligen Männerdomäne Karneval.

Tradition in Zeiten des Wandels lebendig halten

„Der Kölner Karneval ist ein zentraler Bestandteil unserer Stadtgeschichte und Identität. Mit dieser Ausstellung geben wir einer besonderen Gesellschaft und einer außergewöhnlichen Frau den Raum, den sie verdienen“, sagte Sparkassen-Vorstand Rainer Virnich bei der Eröffnung. „Gerade in Zeiten des Wandels ist es uns wichtig, Traditionen sichtbar zu machen und lebendig zu halten.“ Namensgeberin der Gesellschaft ist Katharina Mund, op Kölsch „Et Schnüsse Tring“. Gemeint ist damit Katharina von Ossendorf, eine Dienstmagd vom ehemaligen Gutshof „Om Wissel“ in Ossendorf. Sie galt als selbstbewusst und durchsetzungsstark und forderte bereits im 19. Jahrhundert faire Bezahlung und einen freien Tag pro Woche – Anliegen, die heute selbstverständlich erscheinen und gewerkschaftlich verankert sind. Oder anders gesagt: Man könnte „et Schnüsse Tring“ als erste Kölner Gewerkschafterin bezeichnen. Der Kölner Heimatdichter und Komponist Joseph Roesberg setzte ihr mit dem Lied „Et Schnüssen Tring oder eine moderne Dienstmagd“ ein musikalisches Denkmal.

Die Ausstellung zeigt zahlreiche historische Exponate aus der langen Geschichte der KG Schnüsse Tring und ihrer angeschlossenen Tanzgruppe Kammerkätzchen und Kammerdiener. Zu sehen sind unter anderem frühere Orden und Mützen, historische Fahnen, zwei Hänneschen-Puppen des Tanzpaares Kathrinchen und Oberkammerkater, ein Originalstempel aus dem Jahr 1901, alte Protokollbücher sowie Liederhefte aus den 1950er-Jahren.

Engagement für Tradition und Brauchtum

„Diese Ausstellung macht Geschichte greifbar“, ergänzte Sparkassen-Vorstand Virnich. „Sie zeigt, wie vielfältig, mutig und gesellschaftlich relevant der Karneval schon immer war.“ Mit der Ausstellung unterstreicht die Sparkasse KölnBonn einmal mehr ihr Engagement für die Pflege und Vermittlung kölnischer Traditionen und des rheinischen Brauchtums. Die Karnevalsausstellung ist bis zum 18. Februar 2026 in der Filiale Neumarkt in Köln zu sehen. Der Eintritt ist frei, der Besuch während der üblichen Geschäftszeiten montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr möglich.