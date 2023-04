14.000 Euro-Spende für die Bahnhofsmission in Köln

Shoppen gehen und gleichzeitig Gutes tun – so konnten Reisende und PendlerInnen in der Vorweihnachtszeit im Einkaufsbahnhof Köln helfen. Zusammen mit über 660 Bahnhofsshops organisierte die Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe (MEKB) eine deutschlandweite Aktion im Rahmen des Adventskalenders, bei der schließlich 100.000 Euro zu Gunsten der Bahnhofsmissionen zusammen kamen, davon allein 14.000 Euro in Köln.

Für alle Menschen haben sie stets ein offenes Ohr: die Bahnhofsmissionen in über 100 Bahnhöfen in ganz Deutschland. Deren Mitarbeitende tragen täglich wesentlich dazu bei, dass Bahnhöfe eine sichere Anlaufstelle für mobilitätseingeschränkte Reisende und Hilfesuchende in besonderen Problemsituationen sind.

„Es ist uns und unseren vielen Einkaufsbahnhof-Shops eine Herzensangelegenheit, den Bahnhofsmissionen, die so wertvolle Dienste leisten, unsere Wertschätzung nun mit dieser Spende ausdrücken zu können. Auch zukünftig werden wir daran mitwirken, dass die Bahnhofsmissionen ihren großartigen Job weiter machen können“, so Sebastian Mensing, Geschäftsführer der MEKB.

Hilfe kommt direkt an

„Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende an die Bahnhofsmission Köln, die uns gerade jetzt in Krisenzeiten sehr dabei hilft, in Not geratene Menschen zu unterstützen. Sie ist ein weiteres Zeichen der Wertschätzung und verlässlichen Unterstützung, die wir durch die Handelsmieter im Bahnhof Köln erfahren“, so Corinna Rindle, Leiterin der Bahnhofsmission Köln.

In der Bahnhofsmission an Gleis 1 sind alle Menschen herzlich willkommen. Die Mitarbeitenden unterstützen und begleiten Reisende, Menschen mit Handicap und SeniorInnen bei Ein-, Aus- und Umstiegen sowie Fragen rund um den Bahnhof. Kinder in Begleitung können in der Bahnhofsmission während der Wartezeit spielen. Obdachlose, Geflüchtete, Ortsfremde und jeder andere Mensch erhält an Gleis 1 eine Erstberatung, einen Platz zum Ausruhen, ein offenes Ohr, ein wärmendes Getränk und Unterstützung bei vielen Fragen. Besonders wichtig ist den Mitarbeitenden die passgenaue Vermittlung an entsprechende Fachberatungsstellen.

