15 Jahre Gaffels Fassbrause

2010 führte die Privatbrauerei Gaffel mit der Gaffels Fassbrause erstmals ein alkoholfreies Produkt ein. Zugleich begründete sie eine völlig neue Getränkekategorie. Was als innovative Idee begann, revolutionierte den AfG-Markt. Heute darf Gaffel auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt hat. Gaffel hat einen neuen Standard gesetzt und ein ganzes Segment im Getränkemarkt geprägt.

Schon drei Monate nach Markteinführung wurde der geplante Jahresabsatz übertroffen und war teilweise ausverkauft. Gaffels Fassbrause war in aller Munde und sorgte für Gesprächsstoff. Der Kölner Stadt-Anzeiger erklärte Gaffels Fassbrause bei einem Vergleich von 30 Erfrischungsgetränken zum „Sieger der Saison“.

Auch die Fachwelt war begeistert: Gaffels Fassbrause erhielt viele Auszeichnungen. Bei einer deutschlandweiten Händlerumfrage wurde sie unter die drei besten Newcomer im Bereich Alkoholfreie Getränke gewählt – als erstes Produkt einer Brauerei überhaupt.

Gaffels Fassbrause überzeugt durch eine eigenständige Rezeptur, die sich bewusst von klassischen Softdrinks abhebt: leicht gesüßt, kalorienarm, ohne künstliche Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. Die Basis bildet eine Kombination aus Zitronen-, Orangen- oder – seit 2025 neu im Sortiment – Pink-Grapefruit-Limonade und alkoholfreiem Gaffel Kölsch, ergänzt durch Mineralien, Vitamine B und C sowie Folsäure. Pink Grapefruit konnte bereits in der Marktforschung überzeugen und gilt jetzt schon aufgrund der Abverkaufszahlen als heißer Anwärter auf den Sommerhit.

Gestartet mit der Geschmacksrichtung Zitrone, umfasst das Sortiment inzwischen vier Sorten. Darunter gibt es die Variante Apfel naturtrüb, die 2018 eingeführt wurde. Hier wurde bewusst auf alkoholfreies Gaffel Kölsch verzichtet und stattdessen eine reine Apfelsaftbasis gewählt. Die Zugabe von Citra-Hopfen sorgt für eine unverwechselbare Frische und unterstreicht zugleich die Herkunft aus einer Brauerei.

Als Pionier in diesem Bereich steht Gaffels Fassbrause für Qualität, Innovation und rheinische Authentizität. Im Kernmarkt, dem Regierungsbezirk Köln, konnte sich die Marke im vergangenen Jahr erfolgreich behaupten. Laut einer Marktstudie von YouGov wurden sowohl die Wiederverkaufsrate als auch die Kaufintensität deutlich gesteigert. Das unterstreicht das Vertrauen, das die Verbraucher in die Marke setzen.

Gaffels Fassbrause spricht eine breite Käuferschicht an, die je nach Lebensstil und Konsumverhalten unterschiedliche Kaufmotive und Auswahlkriterien hat. Die Vorteile liegen in den natürlichen Inhaltsstoffen und dem reduzierten Zuckergehalt. Die Käufer suchen nach einer weniger süßen Alternative zu klassischen Limonaden, die frei von künstlichen Zusatzstoffen ist und sich in eine bewusste Ernährung einfügt. Familien mit Kindern schätzen Fassbrause als vielseitiges Erfrischungsgetränk, das sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist.

„Vor 15 Jahren haben wir mit Gaffels Fassbrause Neuland betreten“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Wir wollten ein Getränk schaffen, das erfrischt, anders ist und zu uns als Brauerei passt. Dass daraus eine echte Erfolgsgeschichte wurde, macht uns unglaublich stolz.“

Auch in der Gastronomie hat sich die Fassbrause etabliert. Sie ist fester Bestandteil vieler Getränkekarten, nicht nur in Lokalen, die Gaffel Kölsch ausschenken, sondern auch bei anderen Kölsch-Marken. Ihr authentischer Geschmack und der erfrischende Charakter machen sie zu einer sehr beliebten Alternative zu traditionellen Limonaden.

Weitere Infos unter: www.gaffel.de/fasssbrause