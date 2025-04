165 Jahre Kölner Zoo

Der Kölner Zoo feiert in diesem Jahr seinen 165. Geburtstag und als langjährige Partnerin gehört die Sparkasse KölnBonn zu den ersten Gratulantinnen. Anlässlich des Jubiläums gibt es für die Zoo-Fans ein besonderes Sammlerstück: Zum 3. April erscheint mit Unterstützung der Sparkasse ein Album von Panini. Auf den 48 Seiten des Heftes und auf den 260 Sammel-Stickern sind nicht nur historische Rückblicke sowie die aktuellen Tiere und Highlights des Kölner Zoos zu sehen. Sondern es gibt auch einen Überblick über die Sonderschau "Dinoworld Köln", die in der kommenden Woche eröffnet.

Die Zoo-Vorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg präsentierten das Album heute zusammen mit Rainer Virnich, Vorstand der Sparkasse KölnBonn, in der Villa Bodinus im Zoo. „Dass dem Zoo zu seinem 165. ein eigenes Panini-Album gewidmet wird, macht uns stolz und zeigt: Der Zoo fasziniert die Menschen in der Region heute noch genauso wie 1860“, so Pagel und Landsberg.

Wissensvermittlung, die Spaß macht

Auch die Sparkasse KölnBonn hat in dem Heft eine Doppelseite gestaltet, auf der sie die vielfältigen Aktionen der Bildungspartnerschaft vorstellt: So hat das Kreditinstitut den Bau der Zooschule unterstützt, die jedes Jahr 22.000 Schülerinnen und Schüler besuchen. Das Grüne Klassenzimmer ermöglicht Freiluftunterricht auch bei schlechtem Wetter. Jahr für Jahr lädt die Sparkasse Erstklässler gratis zum „i-Dötzchentag“ in den Zoo ein. Und sie fördert den Kids Club, in dem Kinder an mehreren Samstagen im Zoo auf Forschungstour gehen können.

"Kinder für Tiere zu begeistern und für die Bedeutung von Umweltschutz zu sensibilisieren – das sind die wesentlichen Ziele unserer Zusammenarbeit mit dem Kölner Zoo. Wir danken dem Zoo für sein Engagement in Sachen Bildung und Artenschutz und freuen uns, als Partnerin einen Anteil daran zu haben", sagte Sparkassen-Vorstand Rainer Virnich.

Sammeln, staunen, lernen – mit dem Panini-Album

Die Panini-Hefte werden auch in den Filialen der Sparkasse KölnBonn ausgegeben, vorzugsweise bei Abschluss eines Mitwachsenden Kontos. Im Zoo-Shop werden die Hefte für 6 Euro pro Stück verkauft, ein Tütchen mit Stickern kostet einen Euro. Alternativ erhält man das Heft beim Kauf eines Tickets zum Besuch der „Dinoworld“-Sonderschau.

Sparkasse KölnBonn stellt 2024 Förderrekord auf

Für die Sparkasse KölnBonn ist die Partnerschaft mit dem Kölner Zoo ein wichtiger Baustein in ihrem vielfältigen regionalen Engagement. Unter dem Markenversprechen "Füreinander Hier" setzt sich das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut dafür ein, das Leben in ihren Heimatstädten Köln und Bonn noch lebenswerter zu machen. Dafür hat die Sparkasse KölnBonn allein im vergangenen Jahr 19,2 Millionen Euro an 3.400 Maßnahmen ausgegeben – und damit einen neuen Förderrekord aufgestellt.