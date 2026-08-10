2.000 Flaschen Grüngürtelrosé verkauft

Rosé trinken, Shirts kaufen und dabei Gutes tun: Die Charity-Aktion der Grüngürtelrosen beim Weinfest am Rhein im Kölner Rheinauhafen ist zu einem echten Erfolg geworden.

Am letzten Tag wurde am Stand der Grüngürtelrosen die Spendensumme bekannt gegeben. Unglaubliche 10.000 Euro kamen zusammen. Der Spendenscheck wurde am Stand an den Förderverein für krebskranke Kinder e. V. Köln für das Kölner Elternhaus übergeben.

Der eigens aufgelegte Grüngürtelrosé war auf 2.000 Flaschen limitiert. Drei Euro pro verkaufter Flasche flossen direkt in den Spendentopf. Auch die limitierten Grüngürtelrosen-Shirts waren heiß begehrt und am Ende restlos ausverkauft. Die Einnahmen aus dem Shirt-Verkauf wurden komplett gespendet.

„Mit 10.000 Euro haben wir wirklich nicht gerechnet“, sagt Philipp Mader, Vorstand der Grüngürtelrosen. „2.000 Flaschen Rosé und kein einziges Shirt mehr übrig: Die Kölner haben unsere Aktion unglaublich unterstützt. Das zeigt einmal mehr, dass Feiern, Gemeinschaft und soziales Engagement wunderbar zusammenpassen.“

Auch Weinlieferant Daniel Siebert zeigt sich begeistert. „Dass ein limitierter Rosé innerhalb weniger Tage praktisch ausverkauft ist, ist großartig. Besser kann eine solche Aktion kaum laufen.“

Die Spende geht an das Kölner Elternhaus des Fördervereins für krebskranke Kinder e. V. Direkt in der Nähe der Kinderkrebsstation der Universitätsklinik Köln finden Familien dort während der Behandlung ihrer Kinder ein Zuhause auf Zeit sowie psychosoziale Unterstützung. „Wir freuen uns riesig über diese außergewöhnliche Unterstützung“, sagt Monika Burger-Schmidt vom Kölner Elternhaus. „Das Geld ist eine enorme Hilfe für unsere Arbeit und kommt direkt den betroffenen Familien zugute. Dass so viele Menschen beim Weinfest mitgemacht haben, bedeutet uns sehr viel.“

Mit der Aktion setzt der Kölner Männerchor sein soziales Engagement fort. Bereits in den vergangenen Jahren haben die Grüngürtelrosen mehr als 130.000 Euro für gemeinnützige Organisationen gesammelt.

Und nach dem Weinfest ist vor dem nächsten großen Rosen-Termin: Am 12. September 2026 findet der Grüngürtelrosen-Sommergarten im Tanzbrunnen statt. Tickets sind unter rausgegangen.de/events/grungurtelrosen-freunde-sommergarten-0/ erhältlich.