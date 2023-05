20 Jahre Hard Rock Cafe

Ins Hard Rock Cafe Cologne geht man immer gerne. Und wer hätte das gedacht: Schon seit 20 Jahren kann man mitten in Köln traditionell amerikanisches Essen bester Qualität genießen. Nicht nur in der Domstadt gibt es viele Stammgäste, die nicht mehr auf die köstlichen Burger-Kreationen verzichten möchten.

Das erste seiner Art eröffnete 1971 in London. Die beiden US-Amerikaner Isaac Tigrett und Peter Morton hatten diese geniale Idee. Und nicht nur die war legendär. Noch heute erfreut sich das Logo-Design großer Beliebtheit – bei Foodies genauso wie bei Modefreaks. Die klassischen Shirts mit dem Ortsnamen aus 68 Ländern darf bei keinem Festival fehlen. Entworfen hat es der Grafikdesigner Alan Aldridge.

Auch internationale Stars lassen es sich in den weltweit 239 Filialen schmecken. Anfangs zum Beispiel Eric Clapton, der gerne an einem bestimmten Platz saß. Um den auch wirklich sicher zu haben, ließ er eine seiner E-Gitarren dort, die an seinem Lieblingsplatz an die Wand gehängt wurde. So fand die mittlerweile über 80.000 Ausstellungsstücke umfassende Musikexponatensammlung ihren Anfang. Übrigens weltweit die größte ihrer Art.

Burger satt: Der zweite für 20 Cent

Zum 20-jährigen Bestehen sollen natürlich alle Leckermäuler auf ihre Kosten kommen. Deswegen offeriert das Hard Rock Cafe seinen Restaurant-Gästen ein ganz besonderes Angebot: Wer am 31. Mai und 1. Juni 2023 einen Legendary Burger oder Moving Mountains® Burger bestellt, bekommt den zweiten für nur 20 Cent obendrauf. Wer schafft das schon? Denn bereits die einfache Portion kann sich mehr als sehen lassen.

Den Legendary Burger gab es bereits seit 1971 und wird speziell für das Hard Rock Cafe hergestellt. Ein gegrillter Half-Pounder aus Rinderfaschiertem von höchster Qualität. Medium gegrillt, serviert auf einem getoasteten Bun mit gewürzten Fries und Salat wird er zur üppigen Mahlzeit. Der Moving Mountains® Burger wiegt ca. 170 Gramm, riecht, schmeckt und blutet wie seine Kollegen tierischer Herkunft, ist aber komplett pflanzlich. Auf dem gerösteten Brötchen zu finden sind Cheddar-Käse (optional), ein knuspriger Zwiebelring, Blattsalat und reife Tomaten. Frische Pommes frites gehören selbstverständlich dazu.

Musik ist jeder Form wird hier großgeschrieben

Musik. Natürlich Musik. Hard Rock fasziniert weltweit durch seine umfangreiche Musikexponatensammlung. Aber nicht nur damit. Während des Essens kann man hier auf diversen Monitoren 24/7 und rund um die Uhr Videos internationaler Rock- und Popgrößen ansehen – ganz neue oder beliebte Klassiker. Man kann sich überraschen lassen, welcher Star als nächstes auftaucht. Sehr unterhaltsam und so wir einem auch nicht langweilig, wenn man einmal alleine kommt.

Zusätzlich gibt es in vielen Städten regelmäßig Live-Musik. In Köln kann man jeden Donnerstag junge Musiker:innen auf einer kleinen Bühne entdecken und lieben lernen. Zum Jubiläum wird aber tiefer in die akustische Trickkiste gegriffen. Am 1. Juni wird gefeiert und Stefan Knittler eröffnet um 19:30 Uhr mit seinem Projekt „Pop op Kölsch“ den musikalischen Abend. Bei dem legendären Programm, bei dem er bekannte Hits ins Kölsche adaptiert, wird er von bis zu fünf wechselnden Kölner Musiker:innen begleitet. Alle harmonieren nicht nur stimmlich hervorragend. Gegen 20:45 Uhr lassen die fünf Kölschrocker von Miljö die Stimmbänder vibrieren. Für ihren Auftritt haben sie die besten Stücke ihrer vier Alben zusammengestellt. Das gesamte Erdgeschoss ist für die Jubiläumsfeier reserviert. Bei freiem Eintritt kann man ab 18:30 Uhr einen unvergessenen Abend erleben. Im 1. Stock können Hungrige an diesem Abend aber wie gewohnt schlemmen.

Spenden für Off Road Kids Stiftung & Jugendhilfe gGmbH

Wer das Hard Rock Cafe kennt, weiß, dass sie gerne und viel spenden. Das Jubiläum bietet einen geeigneten Anlass, um einen in Deutschland ansässigen Verein zu unterstützen: die Off Road Kids Stiftung. Es ist die einzige bundesweit tätige Hilfsorganisation für Straßenkinder, junge Obdachlose und akut von Obdachlosigkeit bedrohte junge Menschen in Deutschland. Das Hard Rock Cafe verkauft speziell entworfene Jubiläums-Armbänder, deren Erlös zu 100 Prozent der Stiftung zugutekommt.

