20 Jahre kölsche Freundschaft

Fortuna Köln und Gaffel Kölsch verbindet seit zwei Jahrzehnten eine enge, gewachsene und verlässliche Partnerschaft. Eine Zusammenarbeit, die weit über klassisches Sponsoring hinausgeht und von Vertrauen, Beständigkeit und echter Verbundenheit geprägt ist – eben typisch kölsch. Was einst als Kooperation begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einer echten kölschen Freundschaft entwickelt. Höhen und Tiefen wurden gemeinsam erlebt, Siege gefeiert und schwierige Phasen miteinander gemeistert. Gaffel stand Fortuna dabei stets zur Seite. Diese Kontinuität macht die Partnerschaft zu etwas Besonderem in einer schnelllebigen Fußballwelt.

Bereits seit der Verbandsliga ist die Kölner Gastronomiemarke mit dem Südstadtverein verbunden und hat die sportliche Entwicklung mit allen Aufstiegen bis in die 3. Liga aktiv begleitet. Eine Weggemeinschaft, die auf Nähe, Verlässlichkeit und gemeinsamer Haltung basiert. Fortuna-Geschäftsführer Niklas Müller betont die Bedeutung der Partnerschaft: „Gaffel und Fortuna ist seit vielen Jahren mehr als eine Partnerschaft. Es ist eine echte kölsche Freundschaft. Wir sind stolz auf diese Verbindung und freuen uns, dieses Jubiläum gemeinsam mit unserer Mannschaft, unseren Fans und Gaffel zu feiern.“

Auch bei Gaffel Kölsch hat die Partnerschaft einen besonderen Stellenwert. „Sie ist geprägt von Nähe, Vertrauen und gemeinsamen Erlebnissen“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing. „Seit 20 Jahren gehen wir diesen Weg zusammen im Stadion und bei den Fans. Genau das macht diese Verbindung so besonders und so kölsch.“ Um dieses Jubiläum zu feiern, laden Fortuna und Gaffel am Donnerstag, 5. März, ab 18 Uhr zu einer gemeinsamen Jubiläumsfeier ins Vereinsheim ein. Neben den Fans der Südstädter wird auch die Profi-Mannschaft des Regionalligisten dabei sein. Zu Gast ist auch das Gaffel-Maskottchen Kölschi. Das ein oder andere Freibier darf bei diesem Anlass selbstverständlich nicht fehlen. Die Jubiläumsfeier bietet Gelegenheit, auf die gemeinsame Geschichte zurückzublicken, besondere Momente Revue passieren zu lassen und Danke zu sagen. Zugleich richtet sich der Blick nach vorne. Denn auch in Zukunft wollen Fortuna und Gaffel ihren gemeinsamen Weg fortsetzen.