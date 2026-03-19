200-jähriges Jubiläum

Die Sparkasse KölnBonn feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Seit 01. Januar 1826 ist das Institut als Finanzdienstleisterin, Partnerin und gesellschaftliche Akteurin in Köln und Bonn präsent – und „Füreinander Hier“. Was damals aus einem klaren Gemeinwohlgedanken heraus begann, ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil der regionalen Infrastruktur. Die Sparkasse KölnBonn hat Generationen begleitet, Wandel gestaltet und die Entwicklung der beiden Städte in all ihren Facetten mitgeprägt – wirtschaftlich, sozial und kulturell. Vorstandsvorsitzender Ulrich Voigt betont die Bedeutung des Jubiläums: „Wir feiern in diesem Jahr unser 200-jähriges Bestehen. Passend zu unserem Claim ‚Füreinander Hier‘ werden wir unser Engagement für unsere Heimatstädte weiter ausbauen und Veranstaltungen für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für Bürgerinnen und Bürger in Filialen, Stadtteilen und Veedeln anbieten.“ Daneben arbeitet das Institut auch seine eigene Geschichte transparent auf, um daraus zu lernen und verantwortungsvolle Maßnahmen für die Zukunft abzuleiten.

"Füreinander Hier" – damals wie heute

Der Grundgedanke, aus dem die frühen Sparkassen entstanden, prägt das Institut bis heute. So unterstützt es etwa mit seinem breiten gesellschaftlichen Engagement gemeinnützige Organisationen im Geschäftsgebiet, um das Leben in Köln und Bonn noch lebenswerter zu machen. Allein im Jahr 2025 hat die Sparkasse KölnBonn 4.050 Projekte in Bildung, Kultur, Sport und Soziales unterstützt – so viele wie nie zuvor – und dafür 18,8 Mio. Euro bereitgestellt. Dieses Engagement wird anlässlich des Jubiläumsjahres ausgebaut, damit noch mehr förderungswürdige Ideen umgesetzt werden können.

Verantwortung für die eigene Geschichte

Ein zentraler Bestandteil des Jubiläums ist die vollumfängliche, transparente Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Mit Unterstützung des Greven Verlags sind zwei Publikationen der Autoren Dr. Jörg Lichter, Historiker und Senior Director Research beim Handelsblatt Research Institute, und Eliana Berger, Journalistin, entstanden, die am 21. Mai 2026 im KOMED-Saal in Köln vorgestellt werden.

Voigt ordnet diesen Schritt so ein: „Die transparente und fundierte Aufarbeitung unserer Geschichte ist mir ein persönliches Anliegen. Unsere Ziele dabei: Verantwortung für Vergangenes übernehmen, daraus für die Gegenwart lernen und die Zukunft unserer Region gestalten.“ Um an Kundinnen und Kunden zu erinnern, die Opfer des Nationalsozialismus wurden, lässt die Sparkasse in Köln und Bonn unter anderem Stolpersteine verlegen.

Ein Jahr voller Begegnungen

2026 wird durch zahlreiche Veranstaltungen geprägt – in Filialen, auf öffentlichen Plätzen und in Kooperation mit städtischen und regionalen Partnern. Die Aktivitäten richten sich nicht nur an Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden, sondern auch an alle Bürgerinnen und Bürger, um gesellschaftlich näher zu rücken und gemeinsame Momente zu teilen. So laden am 23. April die Filialen der Sparkasse zu einem besonderen Begegnungstag ein. Mitarbeitende verteilen „Kuchen im Glas“ und kommen mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. Entscheidend ist das Miteinander: Die Filialen organisieren darüber hinaus eigene Formate – von kleinen Ausstellungen über Buchvorstellungen bis hin zu familienfreundlichen Aktionen wie „Kinder-Schminken“.

Daneben plant und unterstützt die Sparkasse KölnBonn unter anderem folgende Höhepunkte im Jahresverlauf:

ab April: Fahrten und Veranstaltungen auf dem gebrandeten Schiff MS RheinMagie der Köln-Düsseldorfer – Tickets werden im Laufe des Jahres verlost; Start einer großen Social-Media-Mitmachaktion auf dem Instagram-Kanal der Sparkasse

Fahrten und Veranstaltungen auf dem gebrandeten Schiff MS RheinMagie der Köln-Düsseldorfer – Tickets werden im Laufe des Jahres verlost; Start einer großen Social-Media-Mitmachaktion auf dem Instagram-Kanal der Sparkasse 6. Mai: Vorstellung des „Sparlieschens“ (ehemaliger Schlussstein der Filialdirektion Friedensplatz in Bonn) in ebendiesem Standort

Vorstellung des „Sparlieschens“ (ehemaliger Schlussstein der Filialdirektion Friedensplatz in Bonn) in ebendiesem Standort 6. September: kostenloses Konzert der Band Brings auf dem Roncalli-Platz

kostenloses Konzert der Band Brings auf dem Roncalli-Platz 4. November: Gemeinsame Presseveranstaltung mit dem NS-Dokumentationszentrum zum Launch des Tools „SpureNSuche“, das Recherchen zur Rolle der eigenen Familie in der NS-Zeit ermöglicht

Gemeinsame Presseveranstaltung mit dem NS-Dokumentationszentrum zum Launch des Tools „SpureNSuche“, das Recherchen zur Rolle der eigenen Familie in der NS-Zeit ermöglicht 17. Dezember: Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahres in der Beethovenhalle Bonn

Alle wichtigen Informationen zum Jubiläumsjahr stehen unter www.sparkasse-koelnbonn.de/200 bereit.