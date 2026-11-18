Am 24. November 2001 eröffnete die MediaPark Klinik in Köln. Seit Januar 2019 gehört die Privatklinik zur ATOS-Gruppe. Zu den Schwerpunkten zählen Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin. In den vergangenen zwei Jahren kamen eine neurologische Praxis und ein weiterer orthopädischer Fachbereich hinzu.

Fachpraxen und Klinik unter einem Dach

Die Klinik arbeitet mit Fachpraxen im selben Gebäude zusammen. Zum Angebot am Standort gehören unter anderem Neurochirurgie und Wirbelsäulentherapie, Radiologie, Innere Medizin und Anästhesie. So können etwa bildgebende Untersuchungen, eine Operation und die physiotherapeutische Nachsorge am selben Standort stattfinden. Einzelne Praxen, darunter das orthopädische MVZ, die Radiologie und die Neurochirurgie, behandeln laut Klinik auch gesetzlich Versicherte ambulant.

Neue Angebote in Neurologie und Orthopädie

Seit Mai 2025 ergänzt eine neurologische Praxis das Angebot. Ein Schwerpunkt liegt auf Erkrankungen, die Nerven und Muskeln betreffen. Im Mai 2026 kam unter Leitung des Orthopäden und Unfallchirurgen Jörn Hillekamp ein Fachbereich für Gelenkersatz und Fußchirurgie hinzu. Bei der Untersuchung berücksichtigt Hillekamp nach Angaben der Klinik auch, wie Hüfte, Knie, Sprunggelenk und Fuß zusammenwirken. Bei Beschwerden am Fuß kann deshalb auch das Knie untersucht werden.

Nach eigenen Angaben erhielt die Klinik 2026 FOCUS-Siegel in sechs Bereichen: für Schulter-, Wirbelsäulen-, Fuß-, Hüft-, Knie- und Handchirurgie.

ATOS MediaPark Klinik Köln, Im MediaPark 3, 50670 Köln, atos-kliniken.com