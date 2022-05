28. Come-Together-Cup Köln

Traditionell findet an Christi Himmelfahrt der Come-Together-Cup Köln statt, in diesem Jahr bereits zum 28. Mal. Unter dem Motto „Mer maache alles bunt!“ wird viel Sport, aber auch Party und Musik geboten.

20.000 Besucher werden zum Kicken, Diskutieren und Feiern auf den Vorwiesen am RheinEnergieSTADION erwartet. Bei diesem weltoffenen Freizeitfußball-Turnier nehmen insgesamt 84 Teams teil. Auf den 14 Naturrasen-Kleinspielfeldern finden ein Frauen- sowie ein Männer-, Mixed und Inklusionsturnier statt. Auch in diesem Jahr gibt es ein „Promi-Spaßkick“. Jean Pütz wird die Partie pfeifen. Es kicken unter anderem Pietro Lombardi, Martin Klempnow („Dennis aus Hürth“), Lena Goeßling, Alexander Wehrle, Shary Reeves, Thomas Kessler, Kevin Großkreutz, Ansgar Brinkmann und Mathias Mester.

Parallel läuft das Freundschaftsfest mit seinen vielen bunten Ständen von Institutionen, Sponsoren und gemeinnützigen Organisationen. Nach Turnier-Ende geht das Abendprogramm los. Mit dabei sind Marcella Rockefeller & Band, Julie Voyage, Cat Ballou und DJ Blues. Der Eintritt ist wie immer frei. Ein Großteil der Einnahmen gehen dann an gemeinnützige Organisationen wie die Kölner Aidshilfe oder anyway. Wie all die Jahre sind die Produkte der Privatbrauerei Gaffel im Ausschank. „Der Come-Together-Cup ist bekannt für seine tolerante und herzliche Atmosphäre“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Umfeld dabei sein können.“

