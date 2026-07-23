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Die Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison steigt und für die Fans des 1. FC Köln gibt es am Samstag, 8. August 2026, gleich einen doppelten Grund zum Feiern.

Im Rahmen der Saisonvorbereitung empfängt der FC um 15:30 Uhr den spanischen Pokalsieger Real Sociedad im RheinEnergieSTADION. Direkt nach dem Schlusspfiff wird das diesjährige Torkonto eingelöst. 3.330 Liter Gaffel Kölsch gehen an die Fans.

Ausgeschenkt wird das Gaffel Kölsch auf den Stadionvorwiesen sowie am Oskar-Rehfeldt-Weg. „Das Torkonto ist inzwischen eine schöne Tradition geworden und gehört für viele FC-Fans einfach vor der Saison dazu“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing von Gaffel. „Nach dem Testspiel wollen wir gemeinsam mit den Fans auf die vergangene Saison anstoßen und voller Vorfreude in die neue Bundesliga-Spielzeit starten.“

Die Toiletten in den Abelbauten stehen den Fans zur Verfügung. Damit alle die Veranstaltung in angenehmer Atmosphäre genießen können, bitten Gaffel und der 1. FC Köln außerdem um Unterstützung bei der Müllvermeidung und einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle. So bleibt die Aktion für alle ein schönes Erlebnis.

Die 3.330 Liter ergeben sich aus der Torkonto-Aktion von Gaffel. Für jedes Heimtor des 1. FC Köln in der Bundesliga spendiert die Privatbrauerei 111 Liter Gaffel Kölsch. In der Saison 25/26 erzielte der FC 30 Heimtreffer.

Im vergangenen Jahr wurde das Torkonto nach dem Testspiel gegen Atalanta Bergamo eingelöst. Damals konnten sich die Fans über 3.663 Liter Gaffel Kölsch freuen, die sich aus 33 Heimtoren der Aufstiegssaison ergaben. Der bisherige Rekord fiel gleich bei der ersten Torkonto-Aktion in der Saison 2018/19. 49 Heimtore (5.439 Liter) erzielte der Effzeh. Es gab gleich einen doppelten Grund zum Jubel. Denn als Zweitligameister stieg die Geißbockelf in die 1. Bundesliga auf.