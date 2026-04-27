3. Jeck im Sunnesching för Pänz

Einen Tag nachdem die Großen im Tanzbrunnen gefeiert haben, gehört Jeck im Sunnesching an gleicher Stelle ganz den Pänz: Nach zwei ausverkauften Ausgaben wächst das Format weiter und bietet noch mehr Musik, noch mehr jecke Highlights und noch mehr Platz für kleine und große Jecken.

Am 21. Juni 2026 verwandelt sich der Tanzbrunnen erneut in einen farbenfrohen Open-Air-Park und schafft ein sonniges Festivalerlebnis für die ganze Familie. Einlass ist um 13 Uhr, das Programm startet um 15 Uhr.

Auf der Bühne stehen auch 2026 die Lieblingsbands der Pänz: Kasalla und Planschemalöör sorgen für beste Stimmung. Neu dabei sind Druckluft, Lupo und De Pänz vum Rhing, die Kinder- und Jugendtanzgruppe der Kölner Rheinveilchen.

Durch das Programm führen Miriam Valdivieso und Pänz-Co-Moderatorin Lotta Fabian. Für Barrierefreiheit ist ebenfalls gesorgt: Aline Ackers übersetzt das Bühnenprogramm erneut in Deutsche Gebärdensprache, sodass alle Jecken gemeinsam feiern können.

Auch abseits der Bühne wird einiges geboten. Das Gelände lädt mit Mitmachstationen, kreativen Spielflächen und vielfältigen Erlebnisangeboten zum Entdecken ein. Gemeinsam mit den Partnern Sharky Sportsclub und x4kids – Das EntdeckerCamp entstehen neue Aktionen, die Bewegung, Kreativität und Spaß verbinden.

Jede Familie erhält am Einlass eine Welcome Bag. Ballonkünstler Magic Ingo sorgt mit fantasievollen Ballontieren für leuchtende Augen, während die Klinik Clowns und Clown Marco auf Stelzen mit spontanen Späßen und direkter Ansprache für Unterhaltung auf dem gesamten Gelände sorgen. Zwei Airbrush-Künstler bieten bunte Tattoos an.

Für Bewegung und Spiel stehen unter anderem eine große Hüpfburg, eine Skateboardrampe sowie ein Spielemobil mit vielfältigen Aktivitäten bereit. Ein riesiges Konfettiherz dient als farbenfroher Fotospot. Ergänzt wird das Angebot durch einen 360-Grad-Spin, der besondere Erinnerungsaufnahmen ermöglicht.

Auch zahlreiche Partner sorgen für zusätzliche Highlights: Der Kölner Zoo lädt mit Bastelangebot zum kreativen Mitmachen ein. IKEA bietet das Bällebad an, während dm mit Glücksrad, Glitzertattoos, Malangeboten und Maskottchen vor Ort ist. Der VRS Truck bringt eine Spielshow und Hüpfmöglichkeiten mit, REWE ist mit einem eigenen Verkaufsstand vertreten. Zudem präsentieren sich Procar mit Familienfahrzeugen, die Musikschule Rockademy mit interaktiven Elementen sowie das Känguru Infomobil mit Maskottchen.

Ein besonderes Anliegen bleibt das soziale Engagement: Charity-Partner ist der Kinderschutzbund Köln, der mit eigenen Bastel- und Malangeboten präsent ist.

Es stehen verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung: Kindertickets (2–15 Jahre), Erwachsenentickets sowie vergünstigte Familien- und Gruppentickets. Die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (VRS) am Veranstaltungstag ist im Ticket enthalten.

Jeck im Sunnesching ist längst mehr als ein Festival. Es ist ein ganzes Wochenende voller kölscher Lebensfreude, das unterschiedliche Formate miteinander verbindet.

18. Juni 2026 – Running Jeck mit den Gaffel Lauffreunden

– Running Jeck mit den Gaffel Lauffreunden 19. Juni 2026 – Jeck em Veedel

– Jeck em Veedel 20. Juni 2026 – Jeck im Sunnesching – Das Festival in Köln

– Jeck im Sunnesching – Das Festival in Köln 21. Juni 2026 – Jeck im Sunnesching för Pänz – Das Familienfestival

Alle Infos und Tickets gibt es unter: jeckimsunnesching.de