30 Jahre Hellers Brauhaus

Happy Birthday, Hellers Brauhaus. Vor genau 30 Jahren wurde das Kult-Objekt an der Roonstraße eröffnet. Das Jubiläum wird in diesem Herbst mit einem spannenden Programm aus kölscher Musik, Kultur und Quiz gefeiert.

Die Geschichte des Hauses reicht dabei deutlich weiter zurück. Hubert Heller entdeckte das Gebäude an der Roonstraße bereits 1975. Zuvor war dort unter anderem der bekannte Kölner Spirituosenhersteller Carl Flimm (Kabänes) ansässig. Ab 1978 betrieb Hubert Heller in dem Gebäude zunächst das „Rottweiler“, später das „Deutsche Bierhaus“.

Ende der 1980er-Jahre begann er, selbst Bier zu brauen. Zunächst Wiess, später auch Kölsch. 1991 kam das erste eigene Bier auf den Markt. Fünf Jahre später folgte schließlich die Eröffnung des Hellers Brauhauses unter seinem heutigen Namen.

Heute wird der Betrieb von seiner Tochter Anna Heller und ihrem Mann Steffen Potratz-Heller geführt. Das Brauhaus ist eng mit dem Kwartier Latäng verbunden und wird besonders von einem jungen und studentisch geprägten Publikum besucht. Neben dem Stammhaus an der Roonstraße gehören auch Hellers Volksgarten und der Schwimmbad-Rheinsommergarten in Riehl zum Betrieb.

„Das Hellers Brauhaus ist für uns viel mehr als eine Gastronomie“, sagt Anna Heller. „Es ist ein Stück Familiengeschichte und seit Jahrzehnten ein fester Teil des Kwartier Latäng. Besonders schön ist, dass sich hier bis heute ganz unterschiedliche Generationen treffen und das Haus seinen eigenen Charakter bewahrt hat.“

Das Krätzjer Fest ist Teil des Jubiläumsprogramms. Den Auftakt macht am 28. September eine kölsch-französische Soirée mit DeFamilich und Toi et moi. Am 1. Oktober stehen Björn Heuser, Max Biermann und Martin Buß unter dem Motto „Laache – Metsinge – Zohüre“ auf der Bühne. Weiter geht es am 11. Oktober mit „Dreckelige Krätzjer“ von Onkel Mi un de dreckelige Ungerbotze. Am 15. Oktober kommen Kappes & Co und das Duo Zwei Hillij ins Hellers Brauhaus.

Mit „Read & Rhythm“ findet am 8. Oktober zudem eine Social Reading Party statt. Besucher sind eingeladen, ihr eigenes Buch mitzubringen und gemeinsam eine digitale Pause einzulegen. Dazu gibt es musikalische Unterbrechungen.

Der Quizkönig ist während des Jubiläums mehrfach im Programm. Termine sind am 13. Oktober, 3. November und 1. Dezember.

Am 25. Oktober verbindet das Brauhaus das Jubiläum mit einem Veedels-Cleanup am Rathenauplatz in Kooperation mit Naturstrom und K.R.A.K.E. Anschließend gibt es ein Get-together im Hellers Brauhaus.

Ein besonderer Höhepunkt folgt am 7. November bei der „Langen Nacht der Kölschen Brauhäuser“. Dann wird im Hellers gemeinsam mit dem Thekenterzett Geburtstag gefeiert. Das Kölsch wird dann so viel kosten wie vor 30 Jahren.

Am 11.11. startet das Hellers Brauhaus ab 10 Uhr in die Session. „Loss mer Singe – Ahl Kamelle“ steht am 17. November auf dem Programm.

Doch damit nicht genug. Im Rahmen des Jubiläums haben die beiden Inhaber dem Rathenauplatz und dem Volksgarten insgesamt drei neue Bänke über die „Kölner Grün Stiftung“ spendiert. „Wir freuen uns, dass wir etwas zurückgeben können, an den Orten die mit unserem Unternehmen eng verbunden sind“, freut sich Steffen Potratz-Heller.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Tickets gibt es unter www.hellers.koeln.