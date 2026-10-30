38. Kölner Sommerfestival in der Philharmonie 2027

Vom 29. Juli bis 21. August 2027 präsentiert das „Kölner Sommerfestival“ bereits in seiner 38. Auflage Bühnen- und Konzerterlebnisse auf höchstem internationalem Niveau in der Philharmonie. Im nächsten Jahr findet das überregionale Kultur-Highlight zum ersten Mal in Partnerschaft mit der Limelight Live Entertainment statt. Dessen Produzent Ralf Kokemüller hat das Festivalprogramm bereits jahrzehntelang als CEO der BB-Promotion maßgeblich geprägt. Vorhang auf für vier besondere Produktionen, die alle auf ihre ganz eigene Art unterhalten, inspirieren und Kraft schenken:

Die mexikanische Malerin Frida Kahlo (1907 bis 1954) gilt als berühmteste Künstlerin der Welt, gleichzeitig ist sie eine Ikone der Popkultur und des Feminismus. Ihr Vermächtnis – Ausdruck eines Lebens voll Anmut, ungeheuerlichem Schmerz und unerschütterlichem Lebenshunger – berührt Menschen auf der ganzen Welt. So auch den international renommierten katalanischen Choreografen Enrique Gasa Valga, der in seiner preisgekrönten Produktion Viva La Vida - A Tribute To Frida Kahlo ihren unbezähmbaren Geist auf bewegende Weise tänzerisch zum Leben erweckt. Das mitreißende Gesamtkunstwerk aus Tanz, Musik und eindrucksvollen Bildern eröffnet als NRW-Premiere vom 29. Juli bis 08. August 2027 das Festival. 2010 am Tiroler Landestheater in Innsbruck uraufgeführt, wurde Viva La Vida - A Tribute To Frida Kahlo mit dem österreichischen Musiktheaterpreis für die beste Ballettproduktion der Saison 2011/12 ausgezeichnet. Die zwölf Tänzer*innen der Enrique Gasa Valga Dance Company bringen mit großem Können und ungeheurer Kunstfertigkeit den Triumph der Lebensfreude über das Leid in Liebe und Leben der Malerin leidenschaftlich auf die Bühne. Fünf herausragende Live-Musiker und die eindrückliche Gesangsperformance von Greta Marcolongo verleihen dem in vierzehn wegweisende Lebensepisoden aufgeteilten Stück eine zusätzliche, mitreißende Intensität. Der Farbenrausch ihrer Bilder findet sich im aufwändigen Bühnenbild und in den liebevoll gestalteten Kostümen wieder.

× Erweitern Foto: Steve Mcnicholas STOMP

Die bekannteste Putzkolonne der Welt ist wieder da!

Vom 10. bis 15. August 2027 ist STOMP – die bekannteste Putzkolonne der Welt – nach fünf Jahren endlich wieder in der Philharmonie zu erleben. Genau dort, wo sie 1997 ihren Durchbruch in Deutschland feierte. Mit nichts als kuriosen Alltagsgegenständen und untrüglichem Rhythmusgefühl ausgestattet loten die herrlich unangepassten STOMP-Charaktere ungewöhnlichste Klangwelten aus – und sind dabei noch immer so frisch, so neugierig und verspielt wie am ersten Tag. Mit unaufhaltsamer Energie und mitreißender Ausgelassenheit verwandelt STOMP das Durcheinander und den Müll des täglichen Lebens in ein pulsierendes, witziges und absolut unwiderstehliches Theaterereignis.

Seit seiner Premiere beim Edinburgh Festival 1991 hat sich die furiose Show zu einer globalen Sensation entwickelt, die eine universelle Sprache des Rhythmus, des Theaters, der Komödie und des Tanzes präsentiert, die das Publikum auf der ganzen Welt begeistert. STOMP tourt seit über 25 Jahren fast ununterbrochen um den Globus und hat in 53 Ländern auf 5 Kontinenten mehr als 15 Millionen Menschen zum Stampfen, Trommeln und Adrenalinrausch gebracht.

× Erweitern Foto: Gregor Hohenberg Louis Philippson

Pianist und Popstar zwischen Social Media und Konzertsaal

Louis Philippson ist Deutschlands größter Pianostar – und längst mehr Popstar als nur Pianist. Mit Millionen Fans, ausverkauften Tourneen und einer stetig wachsenden Fangemeinde hat der 23-Jährige seine eigene Liga zwischen Konzertsaal, Social Media und Popkultur geschaffen. Nach seinen ersten beiden erfolgreichen Longplayern erscheint am 5. März 2027 sein neues Album „Masquerade“. Ab Sommer begibt sich der charismatische Virtuose gemeinsam mit einem großen Ensemble auf seine bislang größte Konzerttournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Den Auftakt bildet am 17. August 2027 die Kölner Philharmonie, wo Louis Philippson zum ersten Mal auftreten wird.

Inspiriert von der venezianischen Tradition entführt „Masquerade“ das Publikum auf einen musikalischen Maskenball. Klassische Meisterwerke, eigene Kompositionen sowie ikonische Pop- und Tanzmusik verbinden sich zu einer klangreichen Reise durch Epochen und Genres. Mal intim und ganz auf das Klavier konzentriert, mal groß und opulent, aber immer mutig und unkonventionell sprengt Louis Philippson Genregrenzen und lässt Bach, Mozart, Chopin und Strauß auf Duke Ellington, Rosalía, Michael Jackson und Queen treffen. Abgerundet wird die Show durch eine beinahe futuristische Bühne mit Projektionsflächen und spektakulären Lichtwelten.

× Erweitern Foto: Dominik Beckmann Howard Carpendale

Philharmonie-Premiere mit der KÖLN SHOW

Zum Festivalabschluss betritt vom 19. bis 21. August 2027 einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Entertainer und Sänger zum ersten Mal die Bühne der Philharmonie: Howard Carpendale. Nach seiner umjubelten und vielerorts ausverkauften Arena-Tour schlägt Howard Carpendale ein neues Kapitel auf – persönlich und näher am Publikum als je zuvor. Gemäß seiner eigenen Ankündigung, künftig nicht mehr permanent auf Reisen sein zu wollen, setzt der Künstler 2027 auf ein besonderes Konzept: Statt klassischer Tourneen spielt er für mehrere Abende hintereinander an einem Ort. Eine Residency auf höchstem Niveau – ein Hauch von Las Vegas in der Philharmonie in Köln.

Im Laufe seiner Karriere hat Howard Carpendale seine Live-Shows immer wieder auf ein neues Niveau gehoben – nun geht er den nächsten Schritt: hautnah und exklusiv. Im Scheinwerferlicht steht ein Künstler, der seit Jahrzehnten Generationen verbindet und die deutschsprachige Musiklandschaft geprägt hat wie kaum ein anderer. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, zeitlosen Hits und einer Bühnenpräsenz, die gleichermaßen berührt und begeistert, verwandelt Howard Carpendale mit seiner Band jeden Abend in ein intensives Erlebnis. Entertainment auf Weltniveau.

„DIE KÖLN SHOW“ ist dabei mehr als ein Titel – es ist ein Versprechen: an das Publikum, an den Moment und an die Einzigartigkeit eines jeden abends. Große Hits und neue Songs verschmelzen mit modernem Entertainment – so entsteht eine Atmosphäre, die das Publikum mitten ins Geschehen zieht und aus seinen Konzerten eine Erinnerung macht.

„Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo“, 29.07.–08.08.2027, Premiere 30.07., Tickets ab 69,90€ inkl. Gebühren.

„STOMP“, 10.–15.08.2027, Tickets ab 49,90€ inkl. Gebühren.

Louis Philippson – „Masquerade“, 17.08.2027, Tickets ab 59,90€ inkl. Gebühren.

Howard Carpendale – „Die Köln Show“, 19.–21.08.2027, Tickets ab 79,50€ inkl. Gebühren.