38. Romanischer Sommer Köln 2026: „Odem“

Der Romanische Sommer Köln stellt seine Festivalausgabe 2026 unter das Leitmotiv „ODEM“. Vom 7. bis 12. Juni entfaltet sich in den romanischen Kirchen der Stadt ein spartenübergreifendes Programm in 16 Konzerten zwischen Alter Musik, Gegenwartskunst, Klanginstallation, Vokal- und Ensembleprojekten, Improvisation und globalen Traditionen. Im Zentrum steht die Idee des Atems als Ursprung von Klang, Stimme und musikalischer Bewegung – spirituell, körperlich und in den Räumen der romanischen Kirchen unmittelbar akustisch erfahrbar. Der Vorverkauf startet am 27. März, Tickets sind über KölnTicket buchbar.

Das Ensemble Vox Luminis unter Leitung von Lionel Meunier eröffnet am 7. Juni das Festival in St. Maria im Kapitol mit einem von Brahms‘ Deutschem Requiem inspirierten Requiem-Zyklus aus Werken des 17. Jahrhunderts. Glanzvolle vokale Programme von preisgekrönten Vokalensembles bilden einen Schwerpunkt: Polyharmonique stellt Bußpsalmen von Wolfgang Carl Briegel und Motetten von Heinrich Schütz gegenüber. Eine große Britten-Hommage zum 50. Todestag mit der Capella Vocale St. Aposteln, ein Mendelssohn-Best-of mit dem Bachverein Köln oder die bewegendsten geistlichen Werke des Renaissance-Stars Josquin des Prez mit amarcord schlagen einen großen Bogen.

Zeitgenössische und genreübergreifende Positionen setzen markante Kontraste dagegen: Eine Wiederaufnahme in aktualisierter Fassung von Maria de Alvears Ritualwerk Baum mit Cora Schmeiser und Drums off Chaos, neue Werke von Paul Pinto für Stimme und Orgel in der Kunst Station Sankt Peter mit Michael Veltman sowie das Tanz-Musik-Projekt mit dem Tänzer Germain Zambi und dem Kontrabassisten Florentin Ginot verbinden Performance, Elektronik und körperliche Ausdrucksformen. Das VokalOrchester NRW präsentiert mit „Vox humana moderna“ ein neues Programm zwischen zeitgenössischer Vokalkunst und Jazz (UA).

In vier Mittagskonzerten zum kleinen Eintrittspreis von je 5 EUR im Museum Schnütgen / St. Cäcilien sind experimentelle Formationen und Troubadour-Lieder des Mittelalters zu erleben: Mystische Texte aus Christentum, Judentum und Islam treffen in einem Duo-Programm von Barbara Schachtner und Roger Hanschel auf zeitgenössische Klangsprache. Internationale Perspektiven bringen unter anderem die ukrainische Sängerin Andriana-Yaroslava Saienko mit dem Elektronikkomponisten Heinali sowie der Sheng-Virtuose Wu Wei ein. Mittelalterliche Klangwelten, Weltmusikformate und improvisatorische Ansätze ergänzen das Programm. Den großen Abschluss bildet die traditionelle Romanische Nacht in St. Maria im Kapitol mit vier Acts und geselligen Intermezzi im Kreuzgang von 20 Uhr bis Mitternacht.

Sechs der insgesamt zwölf romanischen Kirchen Kölns bereiten der Musik eine Bühne: St. Cäcilien (Museum Schnütgen), St. Pantaleon, St. Maria Lyskirchen, St. Andreas, St. Maria im Kapitol sowie die Kunst Station Sankt Peter. In diesem Jahr wird erstmals offiziell in Zusammenarbeit mit dem Verein Romanischen Kirchen Köln e.V. Gästen des Festivals jeweils eine Viertelstunde vor Konzertbeginn eine kundige kunsthistorische Kurzführung angeboten.

Der Romanische Sommer Köln verbindet seit 1988 Musik unterschiedlichster Epochen und Kulturen mit den besonderen Resonanzräumen der romanischen Kirchen – 2026 als Festival des Atems, der Stimme und der klingenden Präsenz. Weitere Informationen unter www.romanischer-sommer.de.

Über den Romanischen Sommer Köln:

Der Romanische Sommer Köln fand erstmals 1988 statt, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Köln, nachdem 1985 die Renovierung aller romanischen Kirchs Kölns nahezu abgeschlossen war. Das jährliche Festival genießt ein Alleinstellungsmerkmal in Europa, da es so nur in Köln mit seinen zwölf romanischen Kirchen stattfinden kann. Veranstaltet wird der Romanische Sommer von musik + konzept e.V. gemeinsam mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln / Kulturradio WDR 3 . Förderer des Romanischen Sommers 2026 sind WDR 3, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, das Kulturamt der Stadt Köln, die Sparkasse KölnBonn, die Sparkassen Kulturstiftung Rheinland, die Victor Rolff Stiftung sowie der Förderverein Romanische Kirchen Köln e.V.

Karten für die Konzerte des Romanischen Sommer Köln kosten zwischen 5 (ermäßigt 0) Euro und – für alle Konzerte der Romanischen Nacht – 35 Euro (ermäßigt 25 Euro). Ausgewählte Konzerte sind bei Der Ticketservice/ KölnTicket, Telefon 0221 2801, www.koelnticket.de und bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. Telefonische Ticketreservierungen für Konzerte ohne Kartenvorverkauf und das Festivalticket (140 Euro / ermäßigt 70 Euro für 14 Einzelkonzerte) sind möglich unter: 01522 – 66 93 403 bzw. unter kontakt@romanischer-sommer.de.

Ermäßigungen gelten für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 30 Jahre und Köln-Pass-Inhaber. Mehr unter www.romanischer-sommer.de.

Auf einen Blick: