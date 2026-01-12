45. Schülerzeitungswettbewerb

Der Schülerzeitungswettbewerb der rheinischen Sparkassen startet in die 45. Runde. Dabei sucht die Kreissparkasse Köln gemeinsam mit zehn regionalen Tageszeitungen und dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband (RSGV) die talentiertesten Nachwuchs-Redakteurinnen und -Redakteure des Rheinlands.

Bis zum 9. Februar 2026 können sich alle regelmäßig erscheinenden Schülerzeitungen des Rheinlands beteiligen und sich in den drei Wettbewerbskategorien „Klassen 5-13“, „Grundschulen“ und „Förderschulen“ sowie in der Kategorie „Online-Zeitungen“ bewerben.

Die besten Redaktionsteams werden seit Beginn des Wettbewerbs von einer Jury bestehend aus Hochschulprofessorinnen und -Professoren sowie erfahrenen Journalistinnen und Journalisten ermittelt. Es winken Preise im Gesamtwert von 12.000 Euro, Sonderpreise sind für besonders gelungene Ideen, wie herausragende Schwerpunktthemen oder besonders gutes Layout, vorgesehen.

Neben der Würdigung durch den RSGV hat die Kreissparkasse Köln Zusatzpreise im Wert von 2.000 Euro an die bestplatzierten Schülerzeitungen aus ihrem Geschäftsgebiet (Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis und Oberbergischer Kreis) ausgelobt.

Auch in diesem Jahr gilt: Die Besten in den drei Hauptkategorien sind automatisch als Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen für den Schülerzeitungswettbewerb der Bundesländer nominiert. Die Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular stehen unter www.rsgv.de als Download zur Verfügung.