50 Jahre Hanse Stube

Ein halbes Jahrhundert gehobene Gastronomie, historische Begegnungen und rheinische Gastfreundschaft: Die Hanse Stube im Excelsior Hotel Ernst feiert am 12. Januar 2026 ihr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums stellt Küchenchef Lars Wolf ausgewählte Klassiker aus dem historischen Rezeptarchiv der Hanse Stube in den Mittelpunkt. Das 5-Gänge-Jubiläumsmenü spannt dabei den Bogen über fünf Jahrzehnte.

Von der kleinen Grillstube zur Kölner Institution

Seit ihrer Eröffnung am 12. Januar 1976 ist die Hanse Stube in ihrer heutigen Form das kulinarische Herzstück des Excelsior Hotel Ernst – ein Ort, an dem Tradition, Handwerk und Eleganz aufeinandertreffen. Aus der einstigen kleinen Grillstube entwickelte sich über die Jahrzehnte ein Restaurant, das bis heute als „gute Stube Kölns“ für feine Gastlichkeit, eine klassisch geprägte Küche und besondere Anlässe steht. In den von Graf Pilati ausgestatteten Räumlichkeiten prägen Mahagonivertäfelungen, englische Möbel, ausgewählte Gemälde sowie eigens angefertigtes Porzellan und Besteck die Atmosphäre bis heute. Die Hanse Stube verbindet bewährte Klassiker mit zeitgemäßen Akzenten und hat damit über fünf Jahrzehnte das kulinarische Profil des Hauses mitgeprägt. Heute gilt sie als feste Größe der Kölner Gastronomie – und als Aushängeschild des Excelsior Hotel Ernst weit über die Stadt hinaus.

× Erweitern Foto: Hotel Excelsior Ernst Hanse Stube

Prominente Gäste und gesellschaftlicher Glanz im Laufe der Jahre

Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Hanse Stube zur „guten Stube der Kölner Gesellschaft“ und zum Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Unter ihnen nahmen unter anderem Prinzessin Diana, König Charles III., Maria Callas und Romy Schneider in den Räumen der Hanse Stube Platz . Während der Bonner Regierungszeit bot das Restaurant einen diskreten Rahmen für politische Gespräche und vertrauliche Treffen, bei denen nicht selten wichtige Entscheidungen vorbereitet wurden. Auch die Filmwelt entdeckte den besonderen Charme der Hanse Stube: 2014 diente sie als Kulisse für den Hollywood-Film „Collide“ mit Anthony Hopkins.

Tradition, die verbindet – das Jubiläumsmenü

„Fünfzig Jahre Hanse Stube sind ein Meilenstein, der für Qualität, Beständigkeit und unvergessliche Momente steht. Auch heute ist die Hanse Stube das Restaurant der Kölner Gesellschaft – der Ort, an dem besondere Feste gefeiert, Tradition gepflegt und außergewöhnliche Augenblicke miteinander geteilt werden. Dieses Jubiläum feiern wir mit allen, die unsere Leidenschaft für erstklassige Küche und Gastfreundschaft teilen“, so Georg Plesser, Geschäftsführender Direktor des Hotels. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums ließ sich Küchenchef Lars Wolf von den historischen Rezepten im Archiv des Hotels inspirieren und entwickelte daraus ein exklusives 5-Gänge-Jubiläumsmenü, das klassische Favoriten vergangener Jahrzehnte auf moderne Weise neu erlebbar macht. Vom 12. Januar bis zum 1. Februar 2026 wird das Menü serviert und von einer Auswahl erlesener Weine aus den vergangenen fünf Jahrzehnten begleitet. „Es ist etwas Besonderes, die Tradition der Hanse Stube in die Gegenwart zu tragen und gleichzeitig neue kulinarische Akzente zu setzen“, sagt Küchenchef Lars Wolf. „Ich freue mich darauf, viele vertraute Gesichter und vielleicht auch das ein oder andere neue Gesicht im Januar anlässlich des Jubiläums in unseren historischen Räumen willkommen zu heißen.“

Weitere Infos zu den Reservierungsmöglichkeiten unter www.excelsiorhotelernst.com